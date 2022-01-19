У Порошенко все-таки забрали паспорта — документ

Суд наложил на пятого президента ряд ограничений

У пятого президента Петра Порошенко после суда о мере пресечения отняли заграничный и внутренний паспорта. Решение Печерского суда опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Помимо этого, Петр Порошенко не должен выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда. Также он обязан прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда.

Сам Порошенко заявил, что такое решение ограничивает его политическую деятельность как внутри страны, так и за ее пределами.

Уже пытались отнять паспорт

У Петра Порошенко пытались отнять паспорт сразу после прилета из Варшавы 17 января. Тогда на паспортном контроле политика встретили следователи Государственного бюро расследований. У политика забрали паспорт во время прохождения пограничного контроля и долго не возвращали.

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Спустя некоторое время паспорт Порошенко вернули и пропустили через пограничный контроль. Пятый президент рассказал, что, по словам пограничников, задержка была вызвана процессом установления его личности.

"У них большие сомнения, что я являюсь Порошенко. Они более 15 минут проверяли мой обычный общегосударственный биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию Украины. Так сильно они нас ждали, так сильно они нас боятся", – сказал он.

Суд по делу Порошенко