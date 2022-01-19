Сторонники Порошенко "маршем победы" двинулись под Офис Зеленского (видео)

Многотысячную колонну возглавили соратники пятого президента

Сторонники пятого президента Петра Порошенко после того, как Печерский райсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, отправились на улицу Банковую к Офису президента Украины.

Шествие к ОП возглавили сторонники Порошенко – народные депутаты от "Европейской солидарности".

Реклама

Как сообщает телеграм-канал "Политика страны", Петр Порошенко, выступая перед сторонниками у здания Печерского суда, заявил, что "наступило время прихлопнуть крышку рояля" – намекая на известный номер Зеленского "Игра на рояле без рук".

Под Печерским судом Киева собрались несколько тысяч человек. После того, как вышел Порошенко и выступил на митинге, они начали формировать колонну для похода на Банковую.

После выступления Порошенко кому-то в толпе стало плохо – прихватило сердце. Об этом объявили в громкоговоритель организаторы шествия.

Реклама

Затем начался "парад победы" сторонников Порошенко. Колонну на Банковую возглавили депутаты от "ЕС". Сам Порошенко, после того как произнес речь, сел в бронированный "Мерседес" и уехал.

Пока сторонники Порошенко шли на Банковую, там уже выстроился кордон из правоохранителей. Полиция пропустила сторонников Порошенко к зданию ОП. Их вещи никто не досматривал, хотя в последние месяцы правило по досмотру вещей соблюдалось жестко.