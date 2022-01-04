Опередил Москву. Ермак созывает свою "нормандскую тройку"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проведет телефонные переговоры с политическими советниками стран-участниц "нормандского формата" – Франции и Германии, перед тем как они отправятся в Москву. Об этом сообщила его советник Дария Заривная, передает Интерфакс-Украина.
Как известно, советники лидеров Франции и Германии отправятся в Москву 6 января, где будут обсуждать Донбасс с представителем Кремля Дмитрием Козаком.
"Сегодня вечером состоится телефонный разговор Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсем Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном", – сказала она.
США предложили поучаствовать
- Во время телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, длившегося 1,5 часа, американский лидер сказал, что он включится в переговорный процесс по Донбассу. Комментируя присоединение США к переговорам, президент Франции Эммануэль Макрон высказался за сохранение переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), т. е. без США.
- 15 декабря Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства", что Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах о Донбассе.
Переговоры
Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе. Они призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в "нормандском формате".