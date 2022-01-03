Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее
СЕГОДНЯ Власть События

Россия созывает "нормандскую встречу", но без Украины – СМИ узнали дату

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 января, 17:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Говорить о том, как решить конфликт на Донбассе , будет Европа и Россия
Дмитрий Козак, Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер готовятся к встрече. Коллаж "Сегодня"
Дмитрий Козак, Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер готовятся к встрече. Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Москве, 6 января, состоится встреча политических советников глав Германии, Франции и России, которые являются участниками "нормандского формата". Об этом сказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, цитирует информагентство ТАСС.

"Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" – внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны", – сказал он.

США предложили поучаствовать

Во время телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, длившегося 1,5 часа, американский лидер сказал, что он включится в переговорный процесс по Донбассу. Комментируя присоединение США к переговорам, президент Франции Эммануэль Макрон высказался за сохранение переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) – т.е. без США.

Реклама

15 декабря Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства", что Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах по Донбассу.

Переговоры

Сообщается, что Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе. Они призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в "нормандском формате".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
3 января. Джон Р. Р. Толкин. В этот день 130 лет назад родился главный “хоббит” мировой литературы, отец современного жанра фэнтези, английский писатель, переводчик, ученый Джон Рональд Руэл Толкин…
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

29 354

заболело за неделю в Украине

-19%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять