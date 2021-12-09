Новый формат: США включатся в переговоры по Донбассу

Во время переговоров Зеленского с американским лидером обсуждался вопрос формата переговоров по Донбассу

Байден поговорил с Зеленским и Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, длившегося 1,5 часа, американский лидер сказал, что он включится в переговорный процесс по Донбассу.

Об этом заявил в эфире телеканала 1+1 глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Чоткое решение

"Мы сегодня можем четко говорить, что Соединенные Штаты приняли для себя четкое решение, быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить, это будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом, потому что, безусловно, нужно это уважать, потому что наши партнеры – и Германия, и Франция в эти годы очень многое сделали. Я думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и новым канцлером Германии. И думаю, что мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведён саммит лидеров нормандского формата. Но Соединенные Штаты приняли для себя четкое решение быть активным игроком в этом процессе. Они очень заинтересованы в том, чтобы в Украину пришел мир", – сказал Ермак.

Позже и президент Владимир Зеленский написал кратко об итогам 1,5 часового разговора с американским лидером. Лично Зеленский никаких заявление не сделал.

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