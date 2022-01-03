Росія скликає "нормандську зустріч", але без України – ЗМІ дізналися про дату

Говорити про те, як вирішити конфлікт на Донбасі, буде Європа та Росія

Дмитро Козак, Еммануель Бонн та Йєнс Плетнер готуються до зустрічі. Коллаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Москві, 6 січня, відбудеться зустріч політичних радників голів Німеччини, Франції та Росії, які є учасниками "нормандського формату". Про це сказав заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, цитує інформагентство ТАСС.

"Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак 6 січня в Москві проведе переговори з політичними радниками щодо "нормандського формату" – зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Єнсом Плетнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Зустріч пройде на запрошення російської."

США запропонували взяти участь

Під час телефонної розмови президента США Джозефа Байдена із президентом України Володимиром Зеленським, який тривав 1,5 години, американський лідер сказав, що він включиться в переговорний процес щодо Донбасу. Коментуючи приєднання США до переговорів, президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у межах " Нормандського формату " (Франція, Німеччина, Росія та Україна) – тобто. без США.

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15 грудня Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства", що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.

Переговори

Повідомляється, що Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донеччині. Вони закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього у "нормандському форматі".