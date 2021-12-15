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Зеленский определил место США на переговорах по Донбассу

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 декабря, 23:50
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По мнению президента Украины, Вашингтону нужно дать главную роль в мирном урегулировании
Зеленский надеется, что с Байденом переговоры будут продуктивнее / Коллаж "Сегодня"
Зеленский надеется, что с Байденом переговоры будут продуктивнее / Коллаж "Сегодня"

Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах по Донбассу. Об этом Владимир Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства".

Трехсторонние саммиты

"Я рад, что США сегодня хотят играть ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодическую в этом мирном урегулировании. Если сложно присоединиться к Нормандскому формату, мы готовы идти параллельным треком, чтобы США играли одну из главных ролей в этом формате. Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-то с Украиной без Украины", – заявил Зеленский в Брюсселе.

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При этом лидер Украины отметил, что если бы переговоры в "нормандском формате" зависели от нашей страны, то процесс бы шел куда результативней. По словам Зеленского, сейчас "нормандский формат" существует только благодаря усилиям Германии и Франции, а у России такого желания нет.

Переговоры

  • 15 декабря на полях саммита "Восточного партнерства" удалось собраться участникам "нормандской четверки" без президента России Владимира Путина. Президент Украины обсудил ситуацию на востоке страны с лидером Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцом.
  • По итогам переговоров Владимир Зеленский не сообщил о каких-либо прорывах в вопросе оказания давления на Россию.
  • Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался за сохранение переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) – т.е. без США.
  • Тем временем Москва на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отвергла предложения восстановить режим прекращения огня с 10 декабря этого года и привлечь представителей Франции и Германии к работе Совместного центра контроля и координации.

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