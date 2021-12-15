Зеленский определил место США на переговорах по Донбассу

По мнению президента Украины, Вашингтону нужно дать главную роль в мирном урегулировании

Зеленский надеется, что с Байденом переговоры будут продуктивнее / Коллаж "Сегодня"

Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах по Донбассу. Об этом Владимир Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства".

Трехсторонние саммиты

"Я рад, что США сегодня хотят играть ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодическую в этом мирном урегулировании. Если сложно присоединиться к Нормандскому формату, мы готовы идти параллельным треком, чтобы США играли одну из главных ролей в этом формате. Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-то с Украиной без Украины", – заявил Зеленский в Брюсселе.

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При этом лидер Украины отметил, что если бы переговоры в "нормандском формате" зависели от нашей страны, то процесс бы шел куда результативней. По словам Зеленского, сейчас "нормандский формат" существует только благодаря усилиям Германии и Франции, а у России такого желания нет.

Переговоры