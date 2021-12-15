Зеленский определил место США на переговорах по Донбассу

Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах по Донбассу. Об этом Владимир Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства".
Трехсторонние саммиты
"Я рад, что США сегодня хотят играть ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодическую в этом мирном урегулировании. Если сложно присоединиться к Нормандскому формату, мы готовы идти параллельным треком, чтобы США играли одну из главных ролей в этом формате. Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-то с Украиной без Украины", – заявил Зеленский в Брюсселе.
При этом лидер Украины отметил, что если бы переговоры в "нормандском формате" зависели от нашей страны, то процесс бы шел куда результативней. По словам Зеленского, сейчас "нормандский формат" существует только благодаря усилиям Германии и Франции, а у России такого желания нет.
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Переговоры
- 15 декабря на полях саммита "Восточного партнерства" удалось собраться участникам "нормандской четверки" без президента России Владимира Путина. Президент Украины обсудил ситуацию на востоке страны с лидером Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцом.
- По итогам переговоров Владимир Зеленский не сообщил о каких-либо прорывах в вопросе оказания давления на Россию.
- Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался за сохранение переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) – т.е. без США.
- Тем временем Москва на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отвергла предложения восстановить режим прекращения огня с 10 декабря этого года и привлечь представителей Франции и Германии к работе Совместного центра контроля и координации.