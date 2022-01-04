Випередив Москву. Єрмак скликає свою "нормандську трійку"

Україна не стала чекати на переговори Росії з Францією та Німеччиною і зіграла на випередження

Єнс Плетнер, Андрій Ермак и Еммануель Бонн / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак проведе телефонні переговори з політичними радниками країн-учасниць "нормандського формату" – Франції та Німеччини перед тим, як вони вирушать до Москви. Про це повідомила його радник Дарія Зарівна, передає Інтерфакс-Україна.

Як відомо, радники лідерів Франції та Німеччини вирушать до Москви 6 січня, де обговорюватимуть Донбас із представником Кремля Дмитром Козаком.

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"Сьогодні ввечері відбудеться телефонна розмова Андрія Єрмака із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Єнсом Плетнером та дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном", – сказала вона.

США запропонували взяти участь

Переговори

Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донеччині. Вони закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього у "нормандському форматі".