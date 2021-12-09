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Новий формат: США включаться у переговори по Донбасу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 грудня, 22:31
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Під час переговорів Зеленського з американським лідером обговорювалося питання формату переговорів щодо Донбасу
Байден поговорив із Зеленським та Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"
Байден поговорив із Зеленським та Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час телефонної розмови президента США Джозефа Байдена із президентом України Володимиром Зеленським, яка тривала 1,5 години, американський лідер сказав, що він включиться в переговорний процес по Донбасу.

Про це заявив в ефірі телеканалу 1+1 голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Чітке рішення

"Ми сьогодні можемо чітко говорити, що Сполученні Штати прийняли для себе чітке рішення, бути активним учасником мирного процесу. Як це буде відбуватися, це буде залежить від багатьох обставин. Це може бути паралельний трек разом з нормандським форматом, тому що, безумовно, потрібно це поважати, тому що наші партнери – і Німеччина, і Франція протягом цих років дуже багато зробили. Я думаю, що наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч президента Зеленського с президентом Макроном і з новим канцлером Німеччини. І думаю, що ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб був проведений саміт лідерів нормандського формату. Але Сполучені Штати прийняли для себе чітке рішення – бути активним гравцем в цьому процесі. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб в Україну прийшов мир", – сказав Єрмак.

Пізніше і президент Володимир Зеленський коротко написав про підсумки 1,5 годинної розмови з американським лідером. Особисто Зеленський жодних заяв не зробив.

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Ситуація

  • Буквально за кілька годин раніше президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у рамках "нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія та Україна) – тобто без США. Проте координація із Вашингтона не буде зайвою.
  • Наприкінці листопада голова МЗС України Дмитро Кулеба оголосив, що ситуація з "нормандським форматом" зайшла в глухий кут, і туди цей переговорний майданчик завела Москва.
  • Востаннє лідери країн-учасниць "нормандського формату" збиралися за одним столом у грудні 2019 року. Тоді в Парижі лідери України, Росії, Німеччини та Франції обговорили шляхи встановлення миру на Донбасі та підписали спільне комюніке.

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