Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

"Ми зайшли в глухий кут": Україна звинуватила Росію у зриві "нормандського формату"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 листопада, 18:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дмитро Кулеба розповів, як Москва змогла розвалити "нормандський формат"
У такому форматі переговорів більше не буде / Колаж "Сьогодні"
У такому форматі переговорів більше не буде / Колаж "Сьогодні"

Ситуація з "Нормандським форматом" знаходиться в глухому куті, куди цей майданчик для переговорів завела Москва.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю латиському порталу новин "Delfi".

Реклама

Довіри немає

"Ми перебуваємо в глухому куті, оскільки Росія з різних причин уникає як саміту за участю президента Путіна, так і міністерської зустрічі Нормандського формату з Сергієм Лавровим. Росія має бути в переговорному процесі, аби домовитися в Нормандському форматі. Коли ми бачимо, як вони ставляться до контактів у Нормандському форматі та роботи Тристоронньої контактної групи, ми розуміємо, що Росія насправді не зацікавлена у цих форматах, принаймні нині. Нещодавня публікація дипломатичного листування Нормандського формату між Росією з одного боку, та Францією і Німеччиною з іншого, є черговим ударом по цьому формату і довірі в його рамках", – сказав український міністр.

При цьому Кулеба зазначив, що Україна налаштована дотримуватися цього формату, і буде продовжувати шукати шляхи залучення Росії, безумовно, не поступаючись її тиску.

Ситуація з переговорами

  • Нагадаємо, востаннє лідери країн-учасниць "нормандського формату" збиралися за одним столом у грудні 2019 року. Тоді в Парижі глави України, Росії, Німеччини та Франції обговорили шляхи встановлення миру на Донбасі та підписали спільне комюніке.
  • Нещодавно портал "Сьогодні" розбирався з тим, чи скоро відбудеться новий саміт лідерів "Нормандії" і як на переговори вплинуть кадрові зміни західних партнерів.
  • Ангела Меркель умовляла президента Росії Володимира Путіна піти на "нормандську зустріч" на рівні хоча б міністрів закордонних справ, яка мала пройти 11 листопада. Проте господар Кремля не пішов на зустріч.
  • 8 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився від зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС найближчими днями, на чому наполягали інші учасники переговорів.
  • 18 листопада Кулеба заявив, що Росія намагається зруйнувати "нормандський формат" і не зацікавлена у врегулюванні конфлікту, але Київ спільно з Берліном та Парижем домовилися зробити все, щоб посадити окупантів за стіл переговорів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Воєнний стан із 1 грудня – чи готовий Зеленський на найрадикальніший сценарій Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Україна залишилася без Меркель і Макрона: що буде з "Нормандською четвіркою" 2022 року Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 листопада 1991. Відомі чемпіони закликали проголосувати на Всеукраїнському референдумі 1 грудня за незалежну Україну.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.3599

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

87 420

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти