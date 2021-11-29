"Ми зайшли в глухий кут": Україна звинуватила Росію у зриві "нормандського формату"

Ситуація з "Нормандським форматом" знаходиться в глухому куті, куди цей майданчик для переговорів завела Москва.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю латиському порталу новин "Delfi".
Довіри немає
"Ми перебуваємо в глухому куті, оскільки Росія з різних причин уникає як саміту за участю президента Путіна, так і міністерської зустрічі Нормандського формату з Сергієм Лавровим. Росія має бути в переговорному процесі, аби домовитися в Нормандському форматі. Коли ми бачимо, як вони ставляться до контактів у Нормандському форматі та роботи Тристоронньої контактної групи, ми розуміємо, що Росія насправді не зацікавлена у цих форматах, принаймні нині. Нещодавня публікація дипломатичного листування Нормандського формату між Росією з одного боку, та Францією і Німеччиною з іншого, є черговим ударом по цьому формату і довірі в його рамках", – сказав український міністр.
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При цьому Кулеба зазначив, що Україна налаштована дотримуватися цього формату, і буде продовжувати шукати шляхи залучення Росії, безумовно, не поступаючись її тиску.
Ситуація з переговорами
- Нагадаємо, востаннє лідери країн-учасниць "нормандського формату" збиралися за одним столом у грудні 2019 року. Тоді в Парижі глави України, Росії, Німеччини та Франції обговорили шляхи встановлення миру на Донбасі та підписали спільне комюніке.
- Нещодавно портал "Сьогодні" розбирався з тим, чи скоро відбудеться новий саміт лідерів "Нормандії" і як на переговори вплинуть кадрові зміни західних партнерів.
- Ангела Меркель умовляла президента Росії Володимира Путіна піти на "нормандську зустріч" на рівні хоча б міністрів закордонних справ, яка мала пройти 11 листопада. Проте господар Кремля не пішов на зустріч.
- 8 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився від зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС найближчими днями, на чому наполягали інші учасники переговорів.
- 18 листопада Кулеба заявив, що Росія намагається зруйнувати "нормандський формат" і не зацікавлена у врегулюванні конфлікту, але Київ спільно з Берліном та Парижем домовилися зробити все, щоб посадити окупантів за стіл переговорів.