"Ми зайшли в глухий кут": Україна звинуватила Росію у зриві "нормандського формату"

Дмитро Кулеба розповів, як Москва змогла розвалити "нормандський формат"

У такому форматі переговорів більше не буде / Колаж "Сьогодні"

Ситуація з "Нормандським форматом" знаходиться в глухому куті, куди цей майданчик для переговорів завела Москва.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю латиському порталу новин "Delfi".

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Довіри немає

"Ми перебуваємо в глухому куті, оскільки Росія з різних причин уникає як саміту за участю президента Путіна, так і міністерської зустрічі Нормандського формату з Сергієм Лавровим. Росія має бути в переговорному процесі, аби домовитися в Нормандському форматі. Коли ми бачимо, як вони ставляться до контактів у Нормандському форматі та роботи Тристоронньої контактної групи, ми розуміємо, що Росія насправді не зацікавлена у цих форматах, принаймні нині. Нещодавня публікація дипломатичного листування Нормандського формату між Росією з одного боку, та Францією і Німеччиною з іншого, є черговим ударом по цьому формату і довірі в його рамках", – сказав український міністр.

При цьому Кулеба зазначив, що Україна налаштована дотримуватися цього формату, і буде продовжувати шукати шляхи залучення Росії, безумовно, не поступаючись її тиску.

Ситуація з переговорами