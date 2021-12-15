Без Путіна: про що домовилися лідери "нормандського формату"

У Брюсселі під час саміту "Східного партнерства" вдалося зібратися учасникам "нормандської четвірки", щоправда, без головного винуватця війни на Донбасі – президента Росії Володимира Путіна. Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на сході країни з лідером Франції Еммануелем Макроном та вперше задіяним у цьому процесі новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Переговори
Повідомляється, що Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі. Вони закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього у "нормандському форматі".
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"Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, незважаючи на триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів", – заявив Зеленський лідерам європейських країн.
Сторони домовилися продовжувати активну роботу у "нормандському форматі", щоб забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами на саміті у Парижі 9 грудня 2019 року. Це стабілізація ситуації у зоні конфлікту, забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення осіб, що утримуються, та відкриття двох нових пунктів пропуску.
Ситуація
- Сьогодні ситуація на кордонах України та на сході країни залишається головною темою переговорів на світовій арені.
- Президент США Джо Байден готується до нової нелегкої розмови із російським колегою Володимиром Путіним.
- На цей час Москва передала США пропозиції щодо надання їй гарантій безпеки. Як заявлялося раніше, йдеться насамперед про нерозширення НАТО на схід.
- Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії, а також вжити безпрецедентних заходів із серйозними наслідками для РФ.