Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Без Путіна: про що домовилися лідери "нормандського формату"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 грудня, 20:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Бельгії зустрілися Зеленський, Шольц та Макрон
Ситуацію на Донбасі обговорили без головного винуватця / Колаж "Сьогоді"
Ситуацію на Донбасі обговорили без головного винуватця / Колаж "Сьогоді"

У Брюсселі під час саміту "Східного партнерства" вдалося зібратися учасникам "нормандської четвірки", щоправда, без головного винуватця війни на Донбасі – президента Росії Володимира Путіна. Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на сході країни з лідером Франції Еммануелем Макроном та вперше задіяним у цьому процесі новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Реклама

Переговори

Повідомляється, що Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі. Вони закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього у "нормандському форматі".

"Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, незважаючи на триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів", – заявив Зеленський лідерам європейських країн.

Сторони домовилися продовжувати активну роботу у "нормандському форматі", щоб забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами на саміті у Парижі 9 грудня 2019 року. Це стабілізація ситуації у зоні конфлікту, забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення осіб, що утримуються, та відкриття двох нових пунктів пропуску.

Реклама

Ситуація

  • Сьогодні ситуація на кордонах України та на сході країни залишається головною темою переговорів на світовій арені.
  • Президент США Джо Байден готується до нової нелегкої розмови із російським колегою Володимиром Путіним.
  • На цей час Москва передала США пропозиції щодо надання їй гарантій безпеки. Як заявлялося раніше, йдеться насамперед про нерозширення НАТО на схід.
  • Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії, а також вжити безпрецедентних заходів із серйозними наслідками для РФ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

58 576

захворіло за тиждень в Україні

-16%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти