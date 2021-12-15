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Зеленський визначив місце США на переговорах щодо Донбасу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 грудня, 23:50
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На думку президента України, Вашингтону потрібно дати головну роль в мирному врегулюванні
Зеленський сподівається, що з Байденом переговори будуть продуктивнішими / Колаж "Сьогодні"
Зеленський сподівається, що з Байденом переговори будуть продуктивнішими / Колаж "Сьогодні"

Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу. Про це Володимир Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства".

Тристоронні саміти

"Я радий, що США сьогодні хочуть грати ту чи іншу роль. Я хотів би, щоб вони грали одну з головних ролей, а не епізодичну в цьому мирному врегулюванні. Якщо складно приєднатися до Нормандського формату, ми готові йти паралельним треком, щоб США грали одну з головних ролей у цьому форматі: ми готові до тристоронніх самітів, але не можна вирішувати щось по Україні без України", – заявив Зеленський у Брюсселі.

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При цьому лідер України зазначив, що якби переговори в "нормандському форматі" залежали від нашої країни, то процес би йшов значно результативніше. За словами Зеленського, зараз "нормандський формат" існує лише завдяки зусиллям Німеччини та Франції, а Росія такого бажання не має.

Переговори

  • 15 грудня на полях саміту "Східного партнерства" вдалося зібратися учасникам "нормандської четвірки" без президента Росії Володимира Путіна. Президент України обговорив ситуацію на сході країни з лідером Франції Еммануелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
  • За підсумками переговорів Володимир Зеленський не повідомив про будь-які прориви у питанні тиску на Росію.
  • Раніше президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у межах " Нормандського формату " (Франція, Німеччина, Росія та Україна) – тобто без США.
  • Тим часом Москва на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відкинула пропозиції відновити режим припинення вогню з 10 грудня цього року та залучити представників Франції та Німеччини до роботи Спільного центру контролю та координації.

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