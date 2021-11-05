"Они есть, но уходят": Генштаб Украины заявил о войсках РФ на границе

Начальник генерального штаба ВСУ опять всех успокоил

Начальник генерального штаба ВСУ опять всех успокоил / Коллаж "Сегодня"

Российские войска уходят от границы Украины, однако это не может происходить быстро. Генеральный штаб ВСУ следит за этим процессом.

Об этом заявил начальник генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Они есть, но уходят

"Ситуация на данное время контролируемая. Противник не наращивает усилия. Все выполняют свои задания, согласно ранее утвержденным планам (ВСУ – Авт.). Если говорить о том, что концентрируются силы возле наших границ. Да, в России, как и у нас, проходили учения "Запад -2021" и перемещение техники не может после окончания переместиться на протяжении одного-двух дней. Были сконцентрированные войска для учений. Идет возвращение войск в пункты своей постоянно дислокации, они пошли вглубь своей территории", – заявил представитель генштаба Украины в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Как развивалась ситуация