"Вони є, але йдуть": Генштаб України заявив про війська РФ на кордоні

Російські війська йдуть від кордону України. Однак це не може відбуватися швидко. Генеральний штаб ЗСУ стежить за цим процесом.
Про це заявив начальник генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" .
Вони є, але йдуть
"Ситуація наразі контрольована. Противник не збільшує зусилля. Усі виконують свої завдання, згідно з раніше затвердженими планами (ЗСУ – Авт.). Якщо говорити, що концентруються сили біля наших кордонів. Так, у Росії, як і у нас, проходили навчання "Захід -2021" і переміщення техніки не може після закінчення переміститися протягом одного-двох днів. Були сконцентровані війська для навчань. Йде повернення військ у пункти своєї постійно дислокації, вони пішли вглиб своєї території", – заявив представник генштабу України в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
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Як розвивалася ситуація
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- Газета The Washington Post написала, що в останні дні в соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких показані російські військові ешелони та колони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.
- 1 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна займається провокацією на Донбасі, вона прозвучала після застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar.
- Увечері 1 листопада заступник міністра оборони України Ганна Маляр на програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила, що те, що відбувається в Україні, розцінюють як вдалу інформаційно-психологічну операцію, яку провела Москва.
- Навіть Секретар РНБО Олексій Данилов спростував інформацію про скупчення російських військ поблизу України та назвав усі повідомлення про скупчення дезінформацією.
- Через чотири дні після першої публікації в американських ЗМІ про концентрацію військ Росії на східних кордонах України ці війська помітили у Міністерстві оборони України (МО). Відповідна заява з'явилася на сайті оборонного відомства .