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"Вони є, але йдуть": Генштаб України заявив про війська РФ на кордоні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 листопада, 21:57
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Начальник генерального штабу ЗСУ знову всіх заспокоїв
Начальник генерального штабу ЗСУ знову заспокоїв / Колаж "Сьогодні"
Начальник генерального штабу ЗСУ знову заспокоїв / Колаж "Сьогодні"

Російські війська йдуть від кордону України. Однак це не може відбуватися швидко. Генеральний штаб ЗСУ стежить за цим процесом.

Про це заявив начальник генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" .

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Вони є, але йдуть

"Ситуація наразі контрольована. Противник не збільшує зусилля. Усі виконують свої завдання, згідно з раніше затвердженими планами (ЗСУ – Авт.). Якщо говорити, що концентруються сили біля наших кордонів. Так, у Росії, як і у нас, проходили навчання "Захід -2021" і переміщення техніки не може після закінчення переміститися протягом одного-двох днів. Були сконцентровані війська для навчань. Йде повернення військ у пункти своєї постійно дислокації, вони пішли вглиб своєї території", – заявив представник генштабу України в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Як розвивалася ситуація

  • 2 листопада у соцмережах з'явилися супутникові знімки перекинутих до східного кордону України боєздатних сил РФ із важкою технікою.
  • Газета The Washington Post написала, що в останні дні в соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких показані російські військові ешелони та колони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.
  • 1 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна займається провокацією на Донбасі, вона прозвучала після застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar.
  • Увечері 1 листопада заступник міністра оборони України Ганна Маляр на програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила, що те, що відбувається в Україні, розцінюють як вдалу інформаційно-психологічну операцію, яку провела Москва.
  • Навіть Секретар РНБО Олексій Данилов спростував інформацію про скупчення російських військ поблизу України та назвав усі повідомлення про скупчення дезінформацією.
  • Через чотири дні після першої публікації в американських ЗМІ про концентрацію військ Росії на східних кордонах України ці війська помітили у Міністерстві оборони України (МО). Відповідна заява з'явилася на сайті оборонного відомства .

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