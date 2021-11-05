Війна та велика приватизація: "Свобода слова Савіка Шустера"

Політики розбиратимуться, чи правильно Україна протистоїть російській агресії

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять велику приватизацію в Україні та війну на Донбасі.

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Політики розбиратимуться, чи правильно Україна веде війну з Росією на тлі використання безпілотника та інформацію про стягування військ до наших кордонів.

Також говоритимуть, чи чесно держава проводить приватизацію та чому завод "Більшовик" продали за півціни та із судовими справами.

Гостями студії будуть:

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