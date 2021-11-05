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Війна та велика приватизація: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
5 листопада, 15:19
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Політики розбиратимуться, чи правильно Україна протистоїть російській агресії

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять велику приватизацію в Україні та війну на Донбасі.

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Політики розбиратимуться, чи правильно Україна веде війну з Росією на тлі використання безпілотника та інформацію про стягування військ до наших кордонів.

Також говоритимуть, чи чесно держава проводить приватизацію та чому завод "Більшовик" продали за півціни та із судовими справами.

Гостями студії будуть:

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  • Герой України, начальник Генерального штабу Збройних Сил генерал-лейтенант Сергій Шаптала;
  • віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;
  • лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко;
  • міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021) Арсен Аваков;
  • народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя", заступник голови Комітету парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Наталія Королевська;
  • головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов;
  • радянський розвідник, майор КДБ (1980–1990) Юрій Швець;
  • голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко;
  • позаштатний радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов;
  • засновник та керівник компанії SAGA Development Андрій Вавриш;
  • народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

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