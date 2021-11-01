Росія зізналася в загостренні на Донбасі: що так налякало Лаврова

Російський міністр назвав загадковою історією застосування Україною "Байрактарів" – від них Москва досі шокована

Лаврову не сподобалися українські "Байрактари". Колаж "Сьогодні"

Україна застосувала безпілотник Bayraktar на Донбасі у відповідь на артилерійські обстріли ворога, але в Росії це назвали загостренням та провокацією з боку Києва, навіть заявили про втягування росіян у війну.

Про це сказав міністр закордонних справ Сергій Лавров. Інтерфакс.

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Він вважає, що саме українська влада намагається втягнути РФ у бойові дії (хоча окупанти вже сім років воюють проти України). Також глава МЗС РФ назвав "загадковою історією" застосування "Байрактара".

"Так, загострення є. Спостерігаються спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від "ополчення" і втягнути Росію в якісь силові дії. Командувач збройних сил України заявляє, що це озброєння було застосовано, а міністр оборони каже, що нічого подібного не відбулося. Думаю, вони зараз там міркують, що їм вигідніше, показати "крутість", що вони почали вже бомбити в грубе, пряме порушення Мінських домовленостей або сказати, що вони все-таки виконують Мінські домовленості, і запропонувати зібратися у "нормандському форматі", – сказав Лавров.

Росія активізувалася на фронті