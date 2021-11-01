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СЬОГОДНІ Влада Події

Росія зізналася в загостренні на Донбасі: що так налякало Лаврова

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
1 листопада, 15:02
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Російський міністр назвав загадковою історією застосування Україною "Байрактарів" – від них Москва досі шокована
Лаврову не сподобалися українські "Байрактари". Колаж "Сьогодні"
Лаврову не сподобалися українські "Байрактари". Колаж "Сьогодні"

Україна застосувала безпілотник Bayraktar на Донбасі у відповідь на артилерійські обстріли ворога, але в Росії це назвали загостренням та провокацією з боку Києва, навіть заявили про втягування росіян у війну.

Про це сказав міністр закордонних справ Сергій Лавров. Інтерфакс.

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Він вважає, що саме українська влада намагається втягнути РФ у бойові дії (хоча окупанти вже сім років воюють проти України). Також глава МЗС РФ назвав "загадковою історією" застосування "Байрактара".

"Так, загострення є. Спостерігаються спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від "ополчення" і втягнути Росію в якісь силові дії. Командувач збройних сил України заявляє, що це озброєння було застосовано, а міністр оборони каже, що нічого подібного не відбулося. Думаю, вони зараз там міркують, що їм вигідніше, показати "крутість", що вони почали вже бомбити в грубе, пряме порушення Мінських домовленостей або сказати, що вони все-таки виконують Мінські домовленості, і запропонувати зібратися у "нормандському форматі", – сказав Лавров.

Росія активізувалася на фронті

  • Вранці 26 жовтня бойовики обстрілювали з мінометів селище Гранітне Волноваського району – вони пошкодили шість житлових будинків. А вдень батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі н.п. Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один з них загинув.

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    У Генштабі ЗСУ розповіли, що після початку обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, бойовики не реагували. З метою примусу ворога до припинення вогню за наказом головнокомандувача ЗСУ був застосований Bayraktar. БПЛА не перетнув лінії зіткнення і керованою бомбою з 15 кілометрів знищив одну гармату з розрахунком окупантів.

  • Президент Володимир Зеленський пригрозив окупантам "Байрактарами", давши зрозуміти, що тепер українські військові саме так відповідатимуть на ворожі провокації.
  • За даними штабу ООС, після застосування Україною "Байрактара" окупаційні війська посилили обстріли на фронті, дедалі частіше застосовують заборонене озброєння, б'ють по мирних жителях. Читайте детальніше у нашій статті, чому Росія жахнулася від атаки безпілотника "Байрактар".

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