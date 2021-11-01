Росія зізналася в загостренні на Донбасі: що так налякало Лаврова

Україна застосувала безпілотник Bayraktar на Донбасі у відповідь на артилерійські обстріли ворога, але в Росії це назвали загостренням та провокацією з боку Києва, навіть заявили про втягування росіян у війну.
Про це сказав міністр закордонних справ Сергій Лавров. Інтерфакс.
Він вважає, що саме українська влада намагається втягнути РФ у бойові дії (хоча окупанти вже сім років воюють проти України). Також глава МЗС РФ назвав "загадковою історією" застосування "Байрактара".
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"Так, загострення є. Спостерігаються спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від "ополчення" і втягнути Росію в якісь силові дії. Командувач збройних сил України заявляє, що це озброєння було застосовано, а міністр оборони каже, що нічого подібного не відбулося. Думаю, вони зараз там міркують, що їм вигідніше, показати "крутість", що вони почали вже бомбити в грубе, пряме порушення Мінських домовленостей або сказати, що вони все-таки виконують Мінські домовленості, і запропонувати зібратися у "нормандському форматі", – сказав Лавров.
Росія активізувалася на фронті
Вранці 26 жовтня бойовики обстрілювали з мінометів селище Гранітне Волноваського району – вони пошкодили шість житлових будинків. А вдень батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі н.п. Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один з них загинув.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що після початку обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, бойовики не реагували. З метою примусу ворога до припинення вогню за наказом головнокомандувача ЗСУ був застосований Bayraktar. БПЛА не перетнув лінії зіткнення і керованою бомбою з 15 кілометрів знищив одну гармату з розрахунком окупантів.
- Президент Володимир Зеленський пригрозив окупантам "Байрактарами", давши зрозуміти, що тепер українські військові саме так відповідатимуть на ворожі провокації.
- За даними штабу ООС, після застосування Україною "Байрактара" окупаційні війська посилили обстріли на фронті, дедалі частіше застосовують заборонене озброєння, б'ють по мирних жителях. Читайте детальніше у нашій статті, чому Росія жахнулася від атаки безпілотника "Байрактар".