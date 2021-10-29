І тепер буде лише так. Зеленський пригрозив окупантам "Байрактарами"

Глава держави чітко дав зрозуміти – Мінські домовленості не порушені та Україна не наступає

Зеленський задоволений новим озброєнням ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

Україна вперше застосувала турецький ударний безпілотник Bayraktar виключно в рамках Мінських домовленостей та у відповідь на провокації ворога.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки до Одеси, передає ОПУ.

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За його словами, безпілотні літальні апарати Україна використовує лише для захисту.

"Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо. До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна. Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом", – сказав Зеленський.

Перше застосування Bayraktar на Донбасі