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СЬОГОДНІ Влада Події

І тепер буде лише так. Зеленський пригрозив окупантам "Байрактарами"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 жовтня, 18:01
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Глава держави чітко дав зрозуміти – Мінські домовленості не порушені та Україна не наступає
Зеленський задоволений новим озброєнням ЗСУ. Колаж "Сьогодні"
Зеленський задоволений новим озброєнням ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

Україна вперше застосувала турецький ударний безпілотник Bayraktar виключно в рамках Мінських домовленостей та у відповідь на провокації ворога.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки до Одеси, передає ОПУ.

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За його словами, безпілотні літальні апарати Україна використовує лише для захисту.

"Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо. До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна. Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом", – сказав Зеленський.

Перше застосування Bayraktar на Донбасі

  • Вранці 26 жовтня бойовики обстрілювали з мінометів селище Гранітне Волноваського району – вони пошкодили шість житлових будинків. А вдень батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі н.п. Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один із них загинув.
  • У Генштабі ЗСУ розповіли, що після початку обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, бойовики не реагували. З метою примусу ворога до припинення вогню за наказом головнокомандувача ЗСУ був застосований Bayraktar. БПЛА не перетнув лінії зіткнення і керованою бомбою з 15 кілометрів знищив одну гармату з розрахунком окупантів.
  • Україна розлютила Кремль ударом Bayraktar. Спікер Кремля Дмитро Пєсков очікувано звинуватив Україну в дестабілізації на фронті, забувши згадати про артилерійські удари бойовиків.
  • Дивна реакція була від німців. Представник МЗС Німеччини Андреа Сассе заявила про занепокоєння через те, що українські військові застосували Bayraktar. Вона заявила, що відповідно до Мінських домовленостей лише моніторингова місія ОБСЄ може застосовувати безпілотники на Донбасі. На це посол України у Німеччині різко відповів Берліну.

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