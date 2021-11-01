Ховають танки під "курятниками" – чому Росія жахнулася від атаки безпілотника "Байрактар" на Донбасі

Долю Лівії вирішили "Байрактари". Війну в Карабасі виграли безпілотники. Сьогодні ЗСУ почали застосовувати бойові дрони на Донбасі

Максимум, на що сьогодні здатна Росія – захистити свої танки від атак "Байракторів" "курятниками" на вежах бойових машин. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донеччині українські військові вперше застосували турецький безпілотник "Байрактар", який знищив ракетним ударом гаубицю так званої "1-ї Слов'янської бригади ДНР". Через використання Україною сучасної зброї у лавах російських військових експертів розпочалася паніка, а західні партнери висловили занепокоєння. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чим небезпечні новітні військові пристрої, чому їх боїться Росія та як бойові дрони змінять ситуацію на Донбасі.

Удар "Байрактару"

Як розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, 26 жовтня противник обстріляв позиції ЗСУ біля села Гранітне Донецької області. У відповідь у повітря було піднято безпілотник "Байрактар", який виявив і знищив ворожу батарею.

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За словами Наєва, перш ніж завдати удару по позиціях противника, ЗСУ півроку використовували безпілотники для розвідки та спостереження.

Сергій Наєв: "ЗСУ півроку використовували безпілотники для розвідки та спостереження" / Фото: Facebook

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Що собою являють безпілотники "Байрактар" і як вони з'явилися у ЗСУ

Bayraktar TB2 розроблений турецькою компанією Baykar. Дрон має на своїй підвісці 4 ракети, так звані керовані авіабомби з лазерним наведенням MAM (Mini Akıllı Muhimmat – "Розумні міні-боєприпаси"). Безпілотник може перебувати у повітрі до 24 годин. Максимальна дальність керування до 150 км.

Безпілотник Bayraktar TB2 має на своїй підвісці чотири ракети, так звані керовані авіабомби з лазерним наведенням. Фото: armyinform.com.ua

"Байрактар" став широко відомий після операції армії Туреччини "Весняний щит" у Сирії в лютому 2020 року. До цього його використовували у Лівії, де Bayraktar TB2 діяли проти сил Халіфи Хафтара.

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"Байрактари" також використала армія Азербайджану під час війни у Нагірному Карабасі у листопаді 2020 року. Вірменські сили зазнали тоді відчутних втрат.

Україна купила у Туреччини 12 ударних дронів Bayraktar TB2 – це 2 комплекти по 6 літальних апаратів, кілька станцій управління та кілька сотень боєприпасів до них.

"У 2021-2022 роках планується придбати ще 4 такі комплекси. Надалі ми плануємо поповнити арсенал безпілотниками місцевого виробництва", – повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, додавши, що йдеться про ще 24 дрони.

У 2021-2022 роках для української армії планують придбати ще 4 такі комплекси. Фото: Генштаб ЗСУ

У Росії побоюються за безпеку бойовиків "Л/ДНР"

Після бойового застосування ЗСУ ударного дрону російські військові експерти почали масово висловлювати побоювання щодо подальшої безпеки збройних формувань "ДНР" та "ЛНР".

"У них немає засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби проти безпілотників такого класу", – заявив головний редактор російського журналу "Арсенал вітчизни" Віктор Мураховський.

Віктор Мураховський: "У "Л/ДНР" немає засобів боротьби проти безпілотників такого класу. Фото: topwar.ru

Військовий оглядач, колишній старший офіцер головного штабу військ ППО РФ Михайло Ходаренок також заявив, що протидіяти безпілотникам "ДНР" та "ЛНР" неможливо.

"Для того, щоб його вразити, потрібно мати розгорнуту систему ППО", – зазначив експерт, додавши, що легкі артилерійські системи, а також переносні зенітно-ракетні комплекси, які є у бойовиків "Л/ДНР", не можуть ефективно боротися з "Байрактарами" через те, що вони літають на висоті в кілька тисяч метрів.

Він також додав, що безпілотників не чути, а їхні бомби падають беззвучно.

Михайло Ходаренок: "Щоб вразити "Байрактар", потрібно мати розгорнуту систему ППО. Фото: myseldon.com

Військовий експерт, головний редактор журналу "Національна оборона" Ігор Коротченко закликав закрити польоти над Донбаcком для захисту регіону від Bayraktar.

"Росія повинна сприяти встановленню безпілотної зони над Донбасом для захисту громадян РФ, що проживають там", – заявив він.

Ігор Коротченко: "Росія повинна закрити польоти над Донбасом для захисту громадян РФ від Bayraktar". Фото: voennoedelo.com

Чого насправді боїться Росія

Український військовий експерт Олег Жданов зазначає, що побоювання Росії викликані насамперед тим фактом, що армія РФ не готова протидіяти атакам безпілотників.

"Коли Україна підписувала договір з Туреччиною про постачання "Байрактарів", посол Росії заявив, що Анкара поводиться непорядно по відношенню до Москви. Росія розуміє, що з турецькими безпілотниками у ЗСУ з'являється перевага над армією РФ. Адже саме "Байрактари" раніше повністю знищили 7 російських комплексів ППО "Панцир-С1" у Лівії", – каже експерт.

Олег Жданов: "Армія РФ не готова протидіяти атакам безпілотників" / Фото: Facebook

Жданов також додав, що російські системи ППО сьогодні не можуть протистояти ударам "Байрактарів" не лише на Донбасі, а й на всій території РФ.

"Росія боїться "Байрактарів". Максимум, на що вона сьогодні здатна, – захистити свої танки, збудувавши на них "курятники". У липні міноборони РФ показало наварені на башти танків конструкції, які мають захистити бойову машину від поразки згори. Але це навіть смішно", – каже Жданов.

Наварені на башти танків конструкції повинні захистити бойову машину від атаки безпілотників. Фото: пресслужба ППО РФ

З колегою погоджується військовий експерт Якуб Войнаровський.

"Л/ДНР" та Росія повністю беззахисні перед "Байрактарами". Українська армія має величезну перевагу", – каже "Сьогодні" експерт.

За його словами, саме "Байрактари" переламали хід війни в Нагірному Карабасі.

"Карабах розраховував на традиційну війну і виявився не готовим до застосування сучасних технологій. Протягом першого тижня безпілотники знищили всю систему ППО, потім атакували танки, артилерію, системи логістики та особовий склад. Вірменія не знала, як протидіяти новітнім системам і Азербайджан зайняв панівне становище", – каже експерт.

"Байрактари" переламали хід війни у Нагірному Карабасі / Фото: ТАСС

Войнаровський зазначає, що тактика, використана Азербайджаном у Карабасі, може повторитися на Донбасі.

"ЗСУ не має такої кількості особового складу та техніки, як армія РФ. Але, озброївшись "Байрактарами", отримує значну перевагу, оскільки точковими ударами може знищити беззахисного ворога", – каже він.

Захід стурбований

Німеччина та Франція висловили стурбованість через збільшення інтенсивності бойових дій, а також повідомлення Генштабу ЗСУ про відповідь українських військових на обстріл.

Прессекретар МЗС ФРН Андреа Сассе закликала Україну до деескалації конфлікту та додала, що останніми тижнями СММ ОБСЄ документує збільшення порушень режиму тиші та застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.

У МЗС Франції заявили, що подібні дії суперечать умовам нового "перемир'я" на Донбасі, яке діяло з 27 липня 2020 року.

"Ми закликаємо сторони до помірності та деескалації", – зазначили у відомстві.

Андреа Сассе закликала Україну до деескалації конфлікту. Фото: ruptly.tv

У МЗС України відповіли, що українці мають законне право на самооборону, "якщо територію вдень та вночі обстрілюють важким російським озброєнням і гинуть мирні жителі та солдати".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також зазначив, що ЗСУ нічого не порушували, застосувавши безпілотник.

"Ми дотрималися необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист" – пояснив він.

Дмитро Кулеба: "Ми дотрималися необхідних процедур, щоб застосувати право на самозахист" / Фото: Facebook

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський також заявив, що безпілотник Bayraktar на Донбасі був використаний українською армією з метою захисту. Про це він сказав, виступаючи на брифінгу в Одесі.

"Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо. До речі, ми відповідаємо згідно з тими домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі і продовжить діяти Україна. Щодо БПЛА та іншої зброї, я вважаю, що в Україні вони саме для захисту", – наголосив президент.

За словами Зеленського, коли українська армія відчуває, що треба боронити свою землю, вона так і робить.

"І далі діятиме саме за цим принципом", – додав він.

Володимир Зеленський: "Ми не наступаємо, ми лише відповідаємо" / Фото: Офис Президента Украины

Чи стане сучасне озброєння ЗСУ приводом для ескалації

Повноважний представник РФ у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Борис Гризлов заявив, що Київ намагається спровокувати Донбас на поновлення бойових дій. При цьому російський військовий кореспондент Олександр Коц припустив, що українська армія збільшить кількість атак із використанням дронів.

"Чому зараз завдали удару лише однією ракетою? Промацують, наскільки далеко їм дозволять зайти. Скоро в небі над Донбасом висітиме карусель "Байрактарів", – Заявив Коц.

Його колега Віктор Мураховський називає застосування безпілотників "тестуванням червоних ліній" і каже, що у якийсь момент воно може призвести до "спрацювання детонатора", внаслідок чого виникне ескалація конфлікту на Донбасі.

Борис Гризлов: "Київ намагається спровокувати Донбас на відновлення бойових дій" Фото: "Єдина Росія"

Проте з ними не погоджуються українські експерти.

"Долю Лівії вирішили "Байрактари". Війну в Карабасі виграли безпілотники. Я сумніваюся, що Москва піде на ескалацію конфлікту, усвідомлюючи, що війна з використанням Україною новітньої зброї закінчиться для неї сумно", – каже Олег Жданов.

Експерт Войнаровський упевнений, що військова ініціатива повертається до ЗСУ.

"Кількість провокацій на Донбасі може знизитися. Противник не спрямовуватиме додаткові підрозділи та техніку, розуміючи, що його сили будуть знищені. Як мінімум, Україна може розраховувати на паузу у збройному протистоянні, під час якої ворог намагатиметься придумати, яку тактику йому вести. Атака "Байрактара" 26 жовтня – це жест, який показує, що Україна опанувала зброю 21 століття і може завдати ударів, які зведуть нанівець усі потуги противника", – підсумував Войнаровський.

Україна опанувала зброю 21 століття і може завдати ударів, які зведуть нанівець усі потуги супротивника. Фото: armyinform.com.ua

Яка ще зброя з'явиться у ЗСУ

За словами міністра оборони України Андрія Тарана, витрати на оборону в держбюджеті-2022 дозволять вести роботу над створенням ракетного щита України та відновленням розробки оперативно-тактичного комплексу "Сапсан".

"До початку наступного року розраховуємо завершити роботу над створенням високоточної ракети "Вільха" із покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню "Смерч", – зазначив міністр.

Андрій Таран: "До початку наступного року розраховуємо завершити роботу над створенням високоточної ракети "Вільха" / Фото: Минобороны Украины

Сайт "Сьогодні" також повідомляв, що українську армію хочуть озброїти американськими безпілотниками та вітчизняними роботами-розвідниками. Також нагадаємо, в Україні представили новий ударний безпілотник "Сокіл".

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