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СЬОГОДНІ Влада Події

У Парижі та Берліні бояться нової війни в Україні.

Наталія Магдик Наталія Магдик
29 жовтня, 14:17
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Захід припускає, що Росія застосує у війні з Україною свою авіацію
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина та Франція стурбована застосуванням українською армією турецького безпілотника Байрактар . Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. Новий час .

За його словами, країни побоюються ескалації збройного конфлікту на Донбасі.

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"За цим стоїть страх того, що буде реакція у відповідь з боку Росії і це призведе до загальної ескалації. У Берліні та Парижі побоюються, що почнеться нова війна, як було в 2020 році в Нагірному Карабаху і що тепер Україна різкіше реагуватиме і в майбутньому на ці російські провокації, і тоді може статися ескалація та велике загострення конфлікту", – наголосив він.

Також він зазначив, що після застосування Байрактару не виключено, що Росія застосує у війні свою авіацію.

"Особливість конфлікту на Донбасі в тому, що Росія не застосовувала свою авіацію. Вона застосовувала регулярні війська, але тільки наземні. Це могло б стати новою стадією цього конфлікту. Україна повинна побоюватися такого роду ескалації. Це було б, звичайно, для російського наративу проблематично : звідки взялися літальні апарати у ДНР/ЛНР, якби вони їх застосували", – резюмував він.

Нагадаємо, 26 жовтня Збройні сили України (ЗСУ) вперше застосували ударний дрон "Байрактар" (Bayraktar) на Донбасі . Безпілотник раніше був куплений у Туреччини.

У травні стало відомо, що у Туреччині для України готують до передачі нові ударні середньовисотні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2. Тоді в Міноборони повідомляли, що нова партія турецьких дронів надійде на озброєння Військово-Морських Сил ЗС України за угодою, підписаною між Україною та Туреччиною. Проте дати не називали.

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Також у Міноборони зазначали, що українська армія не просто отримає безпілотні апарати із озброєнням, а повноцінну систему, яка буде використовуватися для виконання ряду важливих завдань .

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