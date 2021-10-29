В Париже и Берлине боятся новой войны в Украине – Умланд

Запад допускает, что Россия применит в войне с Украиной свою авиацию

Причиной беспокойства стран стал запуск турецкого беспилотника Байрактар / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия и Франция обеспокоена применением украинской армией турецкого беспилотника Байрактар. Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд, передает Новое время.

По его словам, страны опасаются эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

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"За этим стоит боязнь того, что будет ответная реакция со стороны России и это приведет к всеобщей эскалации. В Берлине и Париже опасаются, что начнется новая война, как было в 2020 году в Нагорном Карабахе и что теперь Украина будет более резко реагировать и в будущем на эти российские провокации, и тогда может произойти эскалация и большое обострение конфликта", – отметил он.

Также он отметил, что после применения Байрактара не исключено, что Россия применит в войне свою авиацию.

"Особенность конфликта на Донбассе в том, что Россия не применяла свою авиацию. Она применяла регулярные войска, но только наземные. Это могло бы стать новой стадией этого конфликта. Украина должна опасаться такого рода эскалации. Это было бы, конечно, для российского нарратива проблематично: откуда взялись летательные аппараты в ДНР/ЛНР, если бы они их применили", — резюмировал он.

Напомним, 26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили ударный дрон "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе. Беспилотник ранее был куплен у Турции.

В мае стало известно, что в Турции для Украины готовят к передаче новые ударные средневысотные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Тогда в Минобороны сообщали, что новая партия турецких дронов поступит на вооружение Военно-Морских Сил ВС Украины по соглашению, подписанному между Украиной и Турцией. Однако даты не называли.

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Также в Минобороны отмечали, что украинская армия не просто получит беспилотные аппараты с вооружением, а полноценную систему, которая будет использоваться для выполнения ряда важных задач.