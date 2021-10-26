Украина на Донбассе вернула еще часть своей территории – СМИ

Украинские военные зашли в Старомарьевку вечером 25 октября и закрепились там

ВСУ вошли в село в "серой зоне". Коллаж "Сегодня"

Украинская армия на Донбассе взяла под контроль село Старомарьевка в Донецкой области. Оно лежит в "серой зоне". Об этом сообщает Бабель со ссылкой на источники.

Эту информацию сначала начали распространять боевики и подконтрольные им "СМИ" на оккупированных территориях. А источники издания в Минобороны Украины подтвердили, что ВСУ вернули это село под контроль Украины.

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Этот населенный пункт расположен недалеко от села Гранитное, где регулярно идут боевые действия. По данным штаба ООС, сегодня там враг трижды вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Отмечается, что украинские военные зашли в Старомарьевку вечером 25 октября и закрепились там.

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А вот в ООС опровергают,что Старомарьевка перешла под контроль Украины, пишет сайт УНН.

"Позиции украинских войск остаются неизменными", – сказали военные.

Как известно, Старомарьевку и Гранитное разделяет река Кальмиус. До войны между ними был автомобильный мост, но его взорвали в 2014 году. Однако оба села соединяет пешеходный мостик. Жители Старомарьевки ходили в Гранитное в магазин и больницу. Дети посещали школу на подконтрольной Украине территории. Само село находилось в "серой зоне". Там проживает лишь около 150 человек.

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Как мы уже писали, накануне оккупанты ранили двух украинских военных, обстреляв позиции ВСУ.

Тем временем стало известно, что т. н. "ЛНР" просит назначить Медведчука в ТКГ для переговоров в Минске. Представители боевиков хотят, чтобы Киев отстранил от переговоров нардепа Галину Третьякову.