Україна на Донбасі повернула ще частину своєї території – ЗМІ

Українські військові зайшли до Старомар'ївки увечері 25 жовтня і закріпилися там

ЗСУ увійшли до села у "сірій зоні". Колаж "Сьогодні"

Українська армія на Донбасі взяла під контроль село Старомар'ївка в Донецькій області. Воно лежить у "сірій зоні". Про це повідомляє Бабель, посилаючись на джерела.

Цю інформацію спочатку почали поширювати бойовики та підконтрольні їм "ЗМІ" на окупованих територіях. А джерела видання у Міноборони України підтвердили, що ЗСУ повернули це село під контроль України.

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Цей населений пункт розміщений неподалік села Гранітне, де регулярно точаться бої. За даними штабу ООС, сьогодні там ворог тричі вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Зазначається, що українські військові зайшли до Старомар'ївки увечері 25 жовтня і закріпилися там.

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А ось в ООС спростовують, що Старомар'ївка перейшла під контроль України, пише сайт УНН.

"Позиції українських військ залишаються незмінними", – сказали військові.

Як відомо, Старомар'ївку та Гранітне розділяє річка Кальміус. До війни між ними був автомобільний міст, але його підірвали у 2014 році. Проте обидва села з'єднує пішохідний місток. Жителі Старомар'ївки ходили до Гранітного в магазин та лікарню. Діти відвідували школу на підконтрольній Україні території. Саме село – у "сірій зоні". Там проживає лише близько 150 людей.

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Як ми вже писали, напередодні окупанти поранили двох українських військових, обстрілявши позиції ЗСУ.

Тим часом стало відомо, що т. зв. "ЛНР" просить призначити Медведчука у ТКГ для переговорів у Мінську. Представники бойовиків хочуть, щоб Київ усунув від переговорів нардепа Галину Третьякову.