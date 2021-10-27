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"Що це було?": Москва заявила про негайну реакцію щодо безпілотника ЗСУ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 жовтня, 22:50
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Від делегації України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу вимагали дати пояснення
Гризлов та вся російська делегація із сепаратистами вимагали відповісти за безпілотник / Колаж "Сьогодні"
Гризлов та вся російська делегація із сепаратистами вимагали відповісти за безпілотник / Колаж "Сьогодні"

Росія висловлює занепокоєння щодо факту застосування Збройними силами України (ЗСУ) ударного дрона "Байрактар" (Bayraktar) на Донбасі... і погрожує. Повноважний представник РФ у Тристоронній контактній групі з Донбасу Борис Гризлов заявив, що Київ намагається спровокувати Донбас на відновлення бойових дій.

Про це повідомляє агенція ТАСС.

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Реакція Москви

Після повідомлення Міноборони України про застосування безпілотника, купленого в Туреччині, з Москви почали надходити повідомлення, що, виявляється, Україні не можна застосовувати безпілотники на своїй території.

"Одним із питань на засіданні Контактної групи було обговорення вчорашніх публікацій українських військовослужбовців про бойове застосування БПЛА "Байрактар" на Донбасі... Спростувати факт використання Україною БПЛА в порушення Мінських угод та домовленостей щодо заходів щодо посилення перемир'я були проігноровані українською делегацією", – заявив Гризлов за підсумками засідання.

Також він додав, що своєю вимогою щодо зміни складу учасників з боку самопроголошених утворень на Донбасі Україна зірвала чергове засідання гуманітарної підгрупи. "Незрозуміло, як українські представники продовжують вести переговори всупереч позиції уряду України", – наголосив повпред РФ.

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Російські безпілотники

Турецький дрон

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