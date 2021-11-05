Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

Война и большая приватизация: "Свобода слова Савика Шустера"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
5 ноября, 15:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Политики будут разбираться, правильно ли Украина противостоит российской агрессии
У Шустера встретятся Аваков (слева) и Порошенко (справа)
У Шустера встретятся Аваков (слева) и Порошенко (справа)

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят большую приватизацию в Украину и войну на Донбассе.

Реклама

Политики будут разбираться, правильно ли Украина ведет войну с Россией на фоне использования беспилотника и информации о стягивании войск к нашим границам.

Также обсудят, честно ли государство проводит приватизацию и почему завод "Большевик" продали за полцены и с судебными делами.

Гостями студии будут:

Реклама
  • Герой Украины, начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Шаптала;
  • вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук;
  • лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко;
  • министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021) Арсен Аваков;
  • народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заместитель главы Комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Наталия Королевская;
  • главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
  • советский разведчик, майор КГБ (1980-1990) Юрий Швец;
  • глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко;
  • внештатный советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов;
  • основатель и руководитель компании SAGA Development Андрей Вавриш;
  • народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

154 277

заболело за неделю в Украине

+1%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять