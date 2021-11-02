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"Это дезинформация": Данилов отреагировал на "войска РФ" вблизи Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
2 ноября, 17:20
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Россиян заподозрили в новой провокации, но, похоже, не все так страшно
Данилов успокоил украинцев - нет никакого скопления оккупантов. Коллаж "Сегодня"
Данилов успокоил украинцев - нет никакого скопления оккупантов. Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию о скоплении российских войск вблизи Украины и назвал эти слухи дезинформацией.

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, идет сознательная дезинформация всего общества.

"Скажем так: то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают… Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет", – сказал Данилов.

Как отреагировали в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения "некачественным вбросом".

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"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в общем-то на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью и так далее", – сказал он.

Откуда взялись слухи?

Газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.

Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.

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Как мы уже писали, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), экс-советник Путина Андрей Илларионов говорил, что текущее скопление войск вряд ли для вторжения в Украину. Он объяснил, что иначе все было бы тайно и никто ничего не знал бы.

Может ли Путин снова напасть на Украину?

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