Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

"Это не учения!" – в США предупредили о стягивании войск России на границу с Украиной

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
31 октября, 13:32
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Передвижение войск РФ у границы с Украиной вызывает озабоченность в США и Европе
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Россия снова начала наращивать военные силы и технику на границе с Украиной. Перемещение российских войск на фоне напряженности между Москвой и НАТО вызвало беспокойство в США и ЕС.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными.

Реклама

Что делают российские войска, собирающиеся у границы с Украиной, неясно. В последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.

По словам директора программы изучения России некоммерческой аналитической группы CNA из Вирджинии Майкла Кофмана, на учения это не похоже.

"Дело в том, что это не учение. Похоже, это не тренировочное упражнение. Что-то происходит. Что это?" – сказал Майкл Кофман.

Реклама

Что известно

Официальные лица в Соединенных Штатах и ​​Европе начали замечать эти движения, особенно в последние недели, после того, как в середине сентября Россия завершила совместные с Беларусью массовые военные учения "Запад-2021".

По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирск, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. Кофман также сказал, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.

Численность войск РФ на границе с Украиной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что после завершения учений "Запад-2021" Россия оставила военную технику, а также центры управления и связи на полигонах вдоль украинской границы.

Реклама

По оценке Данилова, численность российских войск, дислоцированных вокруг украинской границы, составляет от 80 000 до 90 000 человек, не считая десятков тысяч, дислоцированных во временно оккупированном Крыму.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы писали, что Россия может атаковать Украину с юга – готовиться ли к войне в ближайшее время.

Также напомним, почему РФ отказала ОБСЕ в контроле границы с Украиной и ждать ли обострения на Донбассе.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

31 октября 1991. Верховная Рада Украина утвердила постановление о Концепции разгосударствления и приватизации предприятий, земли и жилого фонда

Погрузиться в тот день
Опрос
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

152 897

заболело за неделю в Украине

+14%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять