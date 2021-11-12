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Официально! "Слуги народа" объявили съезд и назвали дату

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
12 ноября, 17:17
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В партии назвали один вопрос, которого слуги ждут больше всего
Депутаты готовятся к важному собранию. Коллаж "Сегодня"
Депутаты готовятся к важному собранию. Коллаж "Сегодня"

Партия "Слуга народа" проведет съезд 15 ноября, на котором обсудят ряд вопросов, в том числе избрание нового руководителя политсилы, и будут сделаны важные заявления.

Об этом сообщает пресс-служба "СН".

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Главным событием съезда в понедельник станет переизбрание главы партии. По результатам съезда ожидается ряд политических заявлений и обращений.

А что там нового у "слуг"?

  • 8 ноября Александр Корниенко заявил, что уходит от руководства партией "СН" в связи с занятостью в должности вице-спикера парламента. Он напомнил, что на новой должности есть задание от политической силы и президента Украины – реформа парламента, законодательное обеспечение и воплощение в жизнь амбициозных планов, построение более качественных отношений с исполнительной властью и местным самоуправлением.
  • Корниенко в своем заявлении намекнул, что возглавить "слуг" может женщина. СМИ узнали, что главным кандидатом на пост главы партии является нардеп Елена Шуляк.
  • Слуга народа ждет пополнение в парламенте – Центральна избирательная комиссия признала троих человек народными депутатами.
  • Тем временем нардеп Артем Дмитрук жестко "разнес" свою партию. По его словам, "Слуга народа" движется исключительно на хайпе и своем имени, а не благодаря реальным делам.

Журналисты "Сегодня" также разбирались, что решат депутаты на своем съезде.

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