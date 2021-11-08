Кто заменит Корниенко в "Слуге народа": СМИ узнали имя

Решение будет принято на съезде во второй половине ноября

Елена Шуляк может заменить Корниенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Главой партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко собираются назначить народного депутата Елену Шуляк. Об этом сообщили несколько источников в СН, пишет Левый Берег.

Причиной такого выбора называют то, чтобы политическим оппонентам было неудобно с ней воевать на эфирах, а также существует необходимость обновить команду.

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Также выбор кандидатуры Шуляк в СН народа объяснили таким образом: "активная, опытный менеджер, может руководить и медийно отрабатывать. И нет "шлейфа", который у Корниенко накопился за три года".

Ее кандидатуру может рассмотреть съезд партии, запланированный на вторую половину ноября..

Кто такая Шуляк

Елена Шуляк прошла в парламент по 13-му номеру в списке "Слуги народа". Она является заместителем главы Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Член Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Заместитель члена Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ЕС – Восточные соседи (ПА ЕВРОНЕСТ).

Предыстория

8 ноября вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко объявил о сложении полномочий партии Слуга народа. Свое решение он обосновал тем, что хочет глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера.

В текущем месяце состоится съезд партии "Слуга народа". Сайт "Сегодня" выяснил, о чем будут говорить депутаты и какие решения могут принять члены политсилы.