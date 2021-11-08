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Корниенко уходит с должности главы партии "Слуга народа" – названа причина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 ноября, 11:14
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Нардеп созвал съезд партии, который пройдет в Киеве – на нем все и решится
На съезде "Слуги народа" выберут преемника Корниенко. Коллаж "Сегодня"
На съезде "Слуги народа" выберут преемника Корниенко. Коллаж "Сегодня"

Александр Корниенко решил сложить полномочия главы партии "Слуга народа", чтобы сосредоточится на работе в руководстве парламента, где он занимает должность первого вице-спикера. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Он напомнил, что на новой должности у него есть задание от политической силы и президента Украины – реформа парламента, законодательное обеспечение и воплощение в жизнь амбициозных планов, построение более качественных отношений с исполнительной властью и местного самоуправления.

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"Эти задачи в Верховной Раде очень амбициозные и масштабные. Они требует полной отдачи и работу в режиме 24/7. Я хотел бы сконцентрироваться на работе в Верховной Раде и продолжении парламентских реформ. Поэтому я принял решение обратиться к съезду партии с заявлением о сложении полномочий главы политической силы "Слуга народа". Я созываю съезд партии: он состоится в Киеве в соответствие со всеми карантинными требованиями. Этот съезд изберет моего преемника или преемницу", – сказал Корниенко и добавил, что он остается в партии.

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