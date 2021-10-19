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Корниенко назначили первым вице-спикером Верховной Рады

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
19 октября, 11:53
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Первый замглавы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назначен первым вице-спикером Верховной Рады
Александр Корниенко
Александр Корниенко / Фото: Facebook

Верховная Рада назначила первым вице-спикером Александра Корниенко, который также является первым замглавы фракции и глава партии "Слуга народа". За такое решение проголосовал 256 депутат.

Об этом сообщает "Сегодня".

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В частности, 222 голоса дала фракция "Слуга народа", 13 — группа "За будущее", 17 — группа "Доверие", а еще 4 — внефракционные нардепы.

На должность первого вице-спикера претендовала также София Федина, депутат от фракции "Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вчера, 19 октября, рассказал, что должность первого замглавы фракции может занять нардеп от этой политсилы Андрей Мотовиловец.

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Что известно о Корниенко

  • Александр Корниенко родился 12 мая 1984 в Киеве. Закончил Национальный технический университет Украины КПИ, где получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии.
  • С 2008 по 2010 гг. учился в Висбаденской академии психотерапии (Германия) и в Украинском институте позитивной психотерапии, где получил квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии.
  • Работал журналистом журнала "Молоко", сайта music.com.ua, редактором Всеукраинской молодежной газеты "Молодая гвардия".
  • В 2015 году работал в штабе кандидата на должность городского головы Николаева от партии Самопомощь Александра Сенкевича.
  • С ноября 2018 года Александр Корниенко работает в команде Владимира Зеленского. Координировал волонтерский проект ЗеКоманда, организовывал работу по наполнению избирательных комиссии, проект "День выборов", руководил предвыборным штабом партии "Слуга народа". Избран народным депутатом Украины от партии Слуга народа, №7 в списке.
  • 10 ноября 2019 года партия "Слуга народа" избрала новым главой партии Александра Корниенко вместо Дмитрия Разумкова, который стал спикером Верховной Рады.

Ранее мы сообщали, что "слуги" попросили Людмилу Буймистер на выход.

Также напомним, в ноябре 2019 года члены фракции "Слуга народа" в Верховной Раде исключили народных депутатов Анну Скороход и ныне покойного Антона Полякова из своих рядов.

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