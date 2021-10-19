Еще одного депутата убрали из "Слуги народа". Она пока еще сама не в курсе

Буймистер заявила, что об исключении ей не сказали, однако спикер ВР зачитал заявление фракции на заседании

Людмила Буймистер. Фото: из отрытых источник

Народного депутата Верховной Рады Людмилу Буймистер исключили из состава фракции "Слуга народа".

Об этом заявила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук в Telegram.

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По словам Буймистер, ей об этом еще не сказали.

"Насколько мне известно, сейчас продолжается процесс сбора подписей во фракции. По крайней мере, мне не объявили официально об этом решении", – сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Однако на заседании ВР во вторник, 19 октября, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук зачитал заявление фракции СН об исключении Буймистер.

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"Пришла информация от фракции "Слуга народа", которая говорит о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона "О регламенте Верховной Рады" сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Буймистер Людмилу Анатольевну", – сказал Стефанчук.

Предыстория

Еще в начале октября первый заместитель председателя фракции и председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что ряды "слуг" могут сократиться. Сразу заговорили об исключении из фракции народного депутата-мажоритарщицу Людмилу Буймистер.

Краеугольным камнем, по словам председателя партии, стало голосование за проект закона №5599(о "деолигархизации"). Большинство "слуг народа" поддержали документ, остальные либо не голосовали, либо отсутствовали в зале. Буймистер была единственная из фракции, кто нажал кнопку "против".

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Кого уже исключили: