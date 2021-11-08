"Слуга народа" собирается на съезд: что решат депутаты уже до Нового года

В текущем месяце состоится съезд партии "Слуга народа". Сайт "Сегодня" выяснил, о чем будут говорить депутаты и какие решения могут принять члены политсилы.
Когда состоится съезд "Слуги народа"
Съезд партии состоится во второй половине ноября. Об этом журналистам заявила замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Евгения Кравчук. Она также отметила, что "точной даты нет".
Что обсудят члены партии
По словам главы партии Александра Корниенко, на съезде "СН" в первую очередь рассмотрят настройку партийной работы в связи с его назначением на должность первого вице-спикера Рады, а также обсудят ряд важных вопросов. Сайт "Сегодня" пообщался с депутатами "Слуги народа" и определил главные темы, которые будут обсуждаться на съезде.
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Изменение устава партии из-за назначения Корниенко вице-спикером Рады
Как рассказал "Сегодня" нардеп Александр Качура, на съезде обсудят изменение устава партии. При этом, возможно, будет делегирована часть полномочий Александра Корниенко из-за дополнительной нагрузки в связи с новым назначением.
"Нам нужно модернизировать устав. То количество членов политсовета, которое есть – недееспособно, потому что очень большой состав – 73 члена. Возможно, примут решение о создании президиума политсовета, который будет принимать все оперативные решения", – сказал депутат.
Возможность онлайн-голосования
Качура подчеркнул, что в устав также необходимо внести изменения для решения текущих проблем.
"Чтобы можно было проводить онлайн-голосования, ковидные все процессы. Чтобы у нас не останавливалась партийная работа на момент карантина", – объяснил он.
Лишение Дмитрия Разумкова депутатского мандата
На съезде могут лишить экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата. По словам Александра Качуры, у партии есть на то основания и возможности.
"Этот вопрос может рассматриваться на съезде. Об этом мне сказали в секретариате партии. Александр Корниенко, как глава партии, может вынести этот вопрос на съезде и съезд примет решение", – сказал Качура.
К слову, ранее Евгения Кравчук отмечала, что решение о лишении Разумкова мандата будет принимать не парламентская фракция "Слуги народа", а именно партия.
"Съезд партии – это высший орган, и в его компетенции принимать такие решения", – объяснила она.
Кравчук также добавила, что партия ни к одному депутату еще не применяла процедуру лишения мандата.
"Поэтому это может быть прецедент", – подчеркнула она.
Пенсионная реформа
Нардеп Леся Забуранная рассказала "Сегодня", что на съезде планирует поднять вопрос пенсионной реформы.
"Для меня важный вопрос – многоуровневая пенсионная реформа. Потому что этот вопрос касается миллионов человек", – сказала она. Забуранная также отметила, что ее интересуют причины ротаций в правительстве.
Вопрос перестановки кадров
В то же время ее коллега по фракции, нардеп Алексей Устенко говорит нам, что перестановке кадров на съезде вряд ли уделят внимание.
"Основная перестановка в Кабмине уже произошла. Всех неэффективных министров убрали. Если очередная смена министров и будет, то не ранее, чем через полгода", – говорит депутат.
Устенко также отметил, что вопрос смены кадров в комитетах Рады на повестке дня не стоит.
О том, что вопросу кадров не уделят пристального внимания, говорит "Сегодня" и политолог Владимир Воля.
"Перестановки в Кабмине – это сигнал кадрового голода в "Слуге народа". Частые смены членов правительства не приводит к улучшению качества руководящих кадров. В партии вряд ли будут акцентировать на этом внимание", – уверен эксперт.
Партийное строительство
По словам Устенко, важный вопрос съезда – это корпоративное партийное строительство.
"У нас оно хромает. Как самая большая фракция, мы должны быть представлены в каждой территориальной громаде. Чтобы работал карьерный лифт и у любого члена партии были перспективы роста до нардепа или министра. А также для того, чтобы улучшилась коммуникацию избирателей с партией", – говорит нам Устенко.
Подготовка к следующим выборам
На съезде могут обсудить подготовку к следующим парламентским выборам.
"Именно партийное строительство здесь играет большую роль. На следующих выборах будет действовать новая избирательная система. Выиграет та партия, у которой будет более мощные структура и коммуникации с электоратом", – объясняет Устенко.
Трускавец во всеукраинском масштабе
По мнению политолога Воли, от съезда "Слуги народа" не стоит ожидать глобальных решений и новых стратегий партии. Мероприятие будет более формальным и корпоративным.
"Съезд – это решение внутренних кадровых вопросов и коммуникации между членами партии. В Трускавце происходила коммуникация партии с президентом и руководством его офиса, теперь же это будет всеукраинский съезд областных и местных активов партии. Очередной Трускавец во всеукраинском масштабе, не более того", – подытожил политолог.
Чем запомнился съезд "слуг" в Трускавце
- Депутаты в первый день съезда, 1 октября, провели совместный с журналистами смарт-ужин, на котором представители СМИ не только задавали вопросы парламентариям, но также пили вино и играли с ними в настольные и компьютерные игры.
- Депутатам раздали "партийные Оскары". Премии получили 15 "слуг народа".
- Глава фракции Давид Арахамия сыграл свой фирменный dj-сет на депутатской вечеринке, а также продал четыре худи в целях благотворительности.