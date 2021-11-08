"Слуга народа" собирается на съезд: что решат депутаты уже до Нового года

Судя по всем прогнозам, это будет всеукраинский съезд областных и местных активов партии

На съезде "Слуги народа" обсудят ряд важных вопросов. Фото: коллаж "Сегодня"

В текущем месяце состоится съезд партии "Слуга народа". Сайт "Сегодня" выяснил, о чем будут говорить депутаты и какие решения могут принять члены политсилы.

Когда состоится съезд "Слуги народа"

Съезд партии состоится во второй половине ноября. Об этом журналистам заявила замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Евгения Кравчук. Она также отметила, что "точной даты нет".

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Что обсудят члены партии

По словам главы партии Александра Корниенко, на съезде "СН" в первую очередь рассмотрят настройку партийной работы в связи с его назначением на должность первого вице-спикера Рады, а также обсудят ряд важных вопросов. Сайт "Сегодня" пообщался с депутатами "Слуги народа" и определил главные темы, которые будут обсуждаться на съезде.

По словам Евгении Кравчук, съезд состоится во второй половине ноября. Александр Корниенко отметил, что на мероприятии обсудят работу партии. Фото: delo.ua

Изменение устава партии из-за назначения Корниенко вице-спикером Рады

Как рассказал "Сегодня" нардеп Александр Качура, на съезде обсудят изменение устава партии. При этом, возможно, будет делегирована часть полномочий Александра Корниенко из-за дополнительной нагрузки в связи с новым назначением.

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"Нам нужно модернизировать устав. То количество членов политсовета, которое есть – недееспособно, потому что очень большой состав – 73 члена. Возможно, примут решение о создании президиума политсовета, который будет принимать все оперативные решения", – сказал депутат.

Возможность онлайн-голосования

Качура подчеркнул, что в устав также необходимо внести изменения для решения текущих проблем.

"Чтобы можно было проводить онлайн-голосования, ковидные все процессы. Чтобы у нас не останавливалась партийная работа на момент карантина", – объяснил он.

Лишение Дмитрия Разумкова депутатского мандата

На съезде могут лишить экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата. По словам Александра Качуры, у партии есть на то основания и возможности.

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"Этот вопрос может рассматриваться на съезде. Об этом мне сказали в секретариате партии. Александр Корниенко, как глава партии, может вынести этот вопрос на съезде и съезд примет решение", – сказал Качура.

К слову, ранее Евгения Кравчук отмечала, что решение о лишении Разумкова мандата будет принимать не парламентская фракция "Слуги народа", а именно партия.

"Съезд партии – это высший орган, и в его компетенции принимать такие решения", – объяснила она.

Кравчук также добавила, что партия ни к одному депутату еще не применяла процедуру лишения мандата.

"Поэтому это может быть прецедент", – подчеркнула она.

Пенсионная реформа

Нардеп Леся Забуранная рассказала "Сегодня", что на съезде планирует поднять вопрос пенсионной реформы.

"Для меня важный вопрос – многоуровневая пенсионная реформа. Потому что этот вопрос касается миллионов человек", – сказала она. Забуранная также отметила, что ее интересуют причины ротаций в правительстве.

Вопрос перестановки кадров

В то же время ее коллега по фракции, нардеп Алексей Устенко говорит нам, что перестановке кадров на съезде вряд ли уделят внимание.

"Основная перестановка в Кабмине уже произошла. Всех неэффективных министров убрали. Если очередная смена министров и будет, то не ранее, чем через полгода", – говорит депутат.

Устенко также отметил, что вопрос смены кадров в комитетах Рады на повестке дня не стоит.

Алексей Устенко: "Основная смена кадров уже произошла" / Фото: Facebook

О том, что вопросу кадров не уделят пристального внимания, говорит "Сегодня" и политолог Владимир Воля.

"Перестановки в Кабмине – это сигнал кадрового голода в "Слуге народа". Частые смены членов правительства не приводит к улучшению качества руководящих кадров. В партии вряд ли будут акцентировать на этом внимание", – уверен эксперт.

Партийное строительство

По словам Устенко, важный вопрос съезда – это корпоративное партийное строительство.

"У нас оно хромает. Как самая большая фракция, мы должны быть представлены в каждой территориальной громаде. Чтобы работал карьерный лифт и у любого члена партии были перспективы роста до нардепа или министра. А также для того, чтобы улучшилась коммуникацию избирателей с партией", – говорит нам Устенко.

Подготовка к следующим выборам

На съезде могут обсудить подготовку к следующим парламентским выборам.

"Именно партийное строительство здесь играет большую роль. На следующих выборах будет действовать новая избирательная система. Выиграет та партия, у которой будет более мощные структура и коммуникации с электоратом", – объясняет Устенко.

Трускавец во всеукраинском масштабе

По мнению политолога Воли, от съезда "Слуги народа" не стоит ожидать глобальных решений и новых стратегий партии. Мероприятие будет более формальным и корпоративным.

"Съезд – это решение внутренних кадровых вопросов и коммуникации между членами партии. В Трускавце происходила коммуникация партии с президентом и руководством его офиса, теперь же это будет всеукраинский съезд областных и местных активов партии. Очередной Трускавец во всеукраинском масштабе, не более того", – подытожил политолог.

Владимир Воля: "От съезда "Слуги народа" не стоит ожидать глобальных решений и новых стратегий" / Фото: Facebook

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