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В "Слуге народа" пополнение – ЦИК назвал новых депутатов

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
9 ноября, 21:08
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Народными депутатами признали трех человек
Слева на право - Сергей Козырь, Виталий Войцеховский, Сергей Кострийчук. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева на право - Сергей Козырь, Виталий Войцеховский, Сергей Кострийчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Центральная избирательная комиссия сегодня, 9 ноября, на заседании признала народными депутатами трех человек. Двое из них выиграли довыборы в Раду, еще один – заменит в "Слуге народа" Ирину Верещук, назначенную на должность министра реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

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Так, нардепами от "Слуги народа" избраны Сергей Козырь и Виталий Войцеховский, победившие на довыборах в Верховную раду. Также нардепом признан Сергей Кострийчук, который заменит экс-"слугу народа" Ирину Верещук.

"В ОВО № 184 народным депутатом Украины избран Сергей Козырь, за которого проголосовало 21 365 избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). В свою очередь в ОВО № 197 народным депутатом Украины избран Виталий Войцеховский, за которого проголосовало 15 429 избирателей (46,1% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствовавшие на заседании члены Комиссии", – говорится в сообщении.

После получения необходимых документов ЦИК примет решение о регистрации народных депутатов.

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Довыборы в Раду

ЦИК зарегистрировала всего 45 кандидатов в народные депутаты в ОИО №184 и №197, однако впоследствии отменила регистрацию пяти человек.

Таким образом, на промежуточных выборах народных депутатов баллотировалось 40 кандидатов: в ОИО №184 (Херсонская область) – 15, в ОИО №197 (Черкасская область) – 25.

Отметим, что 1 сентября в этих округах начался избирательный процесс.

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