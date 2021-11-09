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У "Слузі народу" поповнення – ЦВК назвала нових депутатів

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
9 листопада, 21:08
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Народними депутатами визнали трьох осіб
Зліва направо – Сергій Козир, Віталій Войцеховський, Сергій Кострійчук. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва направо – Сергій Козир, Віталій Войцеховський, Сергій Кострійчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Центральна виборча комісія сьогодні, 9 листопада, на засіданні визнала народними депутатами трьох осіб. Двоє з них виграли довибори до Ради, ще один – замінить у "Слузі народу" Ірину Верещук, призначену на посаду міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє пресслужба комісії.

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Так, нардепами обрано Сергія Козиря та Віталія Войцеховського, які перемогли на довиборах до Верховної ради. Також нардепом визнано Сергія Кострійчука, який замінить екс"слугу народу" Ірину Верещук.

"В ОВО № 184 народним депутатом України обрано Сергія Козиря, за якого проголосувало 21 365 виборців (62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). У свою чергу в ОВО № 197 народним депутатом України обрано Віталія Войцеховського, за якого проголосувало 15 429 виборців (46,1% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). Відповідні протоколи ЦВК підписали всі члени Комісії, які були присутні на засіданні", – йдеться в повідомленні.

Після отримання необхідних документів ЦВК ухвалить рішення про реєстрацію народних депутатів.

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Довибори до Ради

ЦВК зареєструвала всього 45 кандидатів у народні депутати в ОІВ №184 та №197, проте згодом скасувала реєстрацію п'яти осіб.

Отже, на проміжних виборах народних депутатів балотувалося 40 кандидатів: у ОВО №184 (Херсонська область) – 15, у ОВО №197 (Черкаська область) – 25.

Зазначимо, що 1 вересня у цих округах розпочався виборчий процес.

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