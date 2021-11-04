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Верещук очолила Мінреінтеграції, але не отримала бажаної посади

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
4 листопада, 13:45
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Верещук 5 років проходила службу на офіцерських посадах у Збройних Силах України
Верещук здобула нову посаду. Фото: колаж "Сьогодні"
Верещук здобула нову посаду. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України сьогодні, 4 листопада, під час пленарного засідання призначила віцепрем'єр-міністром України – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. За проголосували 260 депутатів.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Кандидат на посаду міністра у своєму виступі заявила, що для неї це велика честь та відповідальність перед українським народом.

"Повернення територій та миру є найважливішим для нашої країни. Ми обіцяли людям мир, але справжній мир можливий лише після звільнення Криму та Донбасу від російської окупації. Реінтеграція – це великий виклик, важкий та довгий шлях і ми його пройдемо… Серед наших першочергових кроків буде створення експертної та громадської ради при міністерстві", – сказала Верещук.

Верещук озвучила пріоритети на новій посаді:

  • забезпечення фінансування проєктів з реінтеграції – без фінансування багато чого залишається просто гарними ідеями;
  • гуманітарна складова – ключ до реінтеграції;
  • інформаційна політика – з людьми на окупованій території держава має розмовляти мовою повернення та возз'єднання, підтримки та допомоги;
  • юридична та дипломатична робота у Тристоронній контактній групі. До кінця року також планується створення держустанови Українського центру розбудови миру для збирання доказів порушень прав людей окупантами.

Нагадаємо, екскандидатка у мери Києва претендувала на посаду міністра оборони. Раніше Верещук підтвердила, що її кандидатуру обговорювали у фракції "Слуга народу", однак із президентом Володимиром Зеленським з цього питання вона не спілкувалася.

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Що відомо про нового міністра

  • Ірина Верещук народилася 30 листопада 1979 року у Раві-Руській на Львівщині. Заміжня вдруге, обидва чоловіки – військові. Виховує сина від першого шлюбу Олега.
  • 1997 – закінчила Рава-Руську середню школу з золотою медаллю.
  • З 1997 до 2002 – навчалася у Військовому інституті при Львівській політехніці, який закінчила з відзнакою за спеціальністю "Міжнародна інформація".
  • З 2002 до 2006 – навчалася на правничому факультеті Львівського університету імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство".
  • З 2008 до 2010 – була слухачем у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України.
  • У 2009 – проходила стажування у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, після чого була внесена у кадровий резерв працівників КМУ.
  • У 2011 – навчалася в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.
  • У 2015 – захистила дисертацію на тему: "Організаційно-правовий механізм удосконалення адміністративно-територіального устрою України".
  • З 2015 до 2016 – була стипендіаткою Польсько-американського фонду Свободи за програмою імені Лейна Кіркланда.
  • У 2016 – отримала диплом Крайової школи адміністрації публічної.
  • З 2017 року – доцент кафедри політології Національного педагогічного університету імені Драгоманова.
  • Ірина Верещук 5 років проходила службу на офіцерських посадах в Збройних Силах України. З травня 2007 до червня 2008 року працювала юристом Рава-Руської міської ради.
  • У 2010 році Верещук працювала заступницею голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики, а 30 жовтня стала меркинею Рави-Руської як безпартійна від партії "Сильна Україна", яка належить олігарху Сергію Тігіпку.
  • Ірина Верещук була кандидаткою у народні депутати на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року, але перемоги не здобула.
  • У 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 29 у списку як безпартійна. Верещук – голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
  • Ірина Верещук була представницею Кабміну у Верховній Раді з 4 вересня 2019 року, але склала повноваження у листопаді. Напередодні заявивши, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук планував звільнити її за критику держбюджету та дій Кабміну.

Раніше ми повідомляли, що Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана.

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