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СЬОГОДНІ Влада Події

В окрузі померлого Полякова ЦВК призначила довибори

Наталія Магдик Наталія Магдик
29 жовтня, 20:06
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Виборчий процес в окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №206 на 27 березня 2022 року Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні .

"Призначити проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року", – зачитала текст ухвали член ЦВК Олександра Кармаза.

Повідомляється, що виборчий процес у окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року, тобто за 60 днів до дня голосування.

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Нагадаємо, Полякова було обрано від партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 2019 року в ОІВ №206.

Що відомо про смерть Полякова

Де ще пройдуть довибори

Цієї неділі відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область), а також низка місцевих виборів до міських, селищних, сільських рад та відповідних голів.

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