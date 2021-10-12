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Мама Полякова записала відеозвернення на кладовищі у Чернігові

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 жовтня, 13:43
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Поки поліція розслідує смерть депутата, його сім'я звернулася до українців
Звернення мами Полякова. Колаж "Сьогодні"
Звернення мами Полякова. Колаж "Сьогодні"

Мама народного депутата Антона Полякова, якого вчора поховали у Чернігові, висловила слова подяки всім, хто підтримав їх сім'ю.

Відповідне відео опубліковано на сторінці депутата у Facebook.

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"Вчора ми поховали нашого синочка Антона. Хочу сказати велике спасибі всім добрим людям за щирі співчуття нашому горю", – сказала вона.

Нагадаємо, церемонія прощання проходила 11 жовтня в будівлі філармонії в Чернігові, а близько 14:00 труну з тілом політика поховали на кладовищі "Яцево".

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Але не обійшлося і без невеликих скандалів. Ще вранці в будівлі філармонії вдова Полякова "наїхала" на нардепа Ганну Скороход, яка раніше жила разом з Антоном.

А пізніше, вже на кладовищі, Скороход на прощання поцілувала Полякова, що викликало обурення родичів покійного (нардеп був одружений).

Смерть Полякова

  • Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка". За результатами розтину, його смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам детальніше про причини смерті нардепа.
  • Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Ганни Скороход Русланом Джамбулатовим, саме який нібито й посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.
  • Експерти відзначають, що Поляков не приймав би метадон із власної волі, а отруїти його могли. Опіат, який нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

Читайте також в нашій статті, кому міг заважати Поляков та чи могла його смерть бути вбивством.

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