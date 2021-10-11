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Вдова Полякова наїхала на Скороход, а мама загиблого прибрала з труни її квіти

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 жовтня, 11:43
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Галина Полякова була в шоці від цинічності колишньої співмешканки її чоловіка
Анна Скороход (зліва) перетнулася з Галиною Полякової на похоронах. Колаж "Сьогодні"
Анна Скороход (зліва) перетнулася з Галиною Полякової на похоронах. Колаж "Сьогодні"

На церемонії прощання з нардепом Антоном Поляковим відбувся невеликий скандал. Вдова померлого Галина була незадоволена тим, що туди з'явилася народний депутат Ганна Скороход, яка до недавнього часу жила разом з Поляковим.

Про це пише PavlovskyNews.

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Поки журналісти спілкувалися з депутатами на вулиці, попрощатися з Поляковим прийшла його співмешканка Анна Скороход.

Коли її в будівлі філармонії побачила вдова Полякова, то запитала, як вона посміла прийти і сам вийшла на вулицю.

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А ось квіти, які Скороход поклала на труну з тілом Полякова, прибрала мама нардепа.

Скороход з квітами (на задньому плані в чорному). Скріншот

Нагадаємо, в день смерті Полякова 8 жовтня Анні Скороход стало погано у Верховній Раді, і вона втратила свідомість. За нею приїжджала швидка допомога. Пізніше ми дізналися, що Поляков тільки нещодавно розлучився зі Скороход – вони разом жили.

Смерть Полякова

  • Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка". За результатами розтину, його смерть настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам детальніше про причини смерті нардепа.
  • Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.
  • Експерти відзначають, що Поляков не став би приймати метадон з власної волі, а ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові у нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

Читайте також в нашій статті, кому міг заважати Поляков і чи могла його смерть бути вбивством.

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