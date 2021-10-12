Мама Полякова записала видеообращение на кладбище в Чернигове

Пока полиция расследует смерть депутата, его семья обратилась к украинцам

Обращение мамы Полякова. Коллаж "Сегодня"

Мама народного депутата Антона Полякова, которого вчера похоронили в Чернигове, выразила слова благодарности всем, кто поддержал их семью.

Соответствующее видео опубликовано на странице депутата в Facebook.

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"Вчера мы похоронили нашего сыночка Антона. Хочу сказать большое спасибо всем добрым людям за искренние соболезнования нашему горю", – сказала она.

Напомним, церемония прощания проходила 11 октября в здании филармонии в Чернигове, а около 14:00 гроб с телом политика захоронили на кладбище "Яцево".

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Но не обошлось и без небольших скандалов. Еще утром в здании филармонии вдова Полякова "наехала" на нардепа Анну Скороход, которая ранее жила вместе с Антоном.

А позже, уже на кладбище, Скороход на прощание поцеловала Полякова, что вызвало возмущение родственников покойного (нардеп был женат).

Смерть Полякова

Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.

Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.

Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

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