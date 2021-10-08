Полякова отравили? Разбираем с врачом-кардиологом причину смерти нардепа

Согласно заключению судмедэкспертизы, Поляков скончался от ишемии сердца, однако СМИ начали распространять слухи об отравлении

Врач-кардиолог Анна Солощенко рассказала, что означает диагноз, который определила судмедэкспертиза. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 8 октября в Киеве был найден мертвым 33-летний депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Однако правоохранители все же открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". При этом, как информируют СМИ, со ссылкой на собственные источники в МВД, сердце нардепа могло остановиться из-за отравления.

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Врач высшей категории клиники "Ваш кардиолог" Анна Солощенко рассказала сайту "Сегодня", что означает диагноз, который определила судмедэкспертиза и мог ли Антон Поляков умереть от отравления.

Что такое ишемия

Острая ишемическая болезнь сердца (ишемия) простым языком означает кислородное голодание.

"Любой орган в нашем организме снабжается кровью по артериям. По ним к органу или ткани течет кровь, а с ней растворенный там кислород и полезные питательные вещества. Это обеспечивает жизнедеятельность, как сердца, так и почек, ткани головного мозга, печени, кожи и тд. По ряду причин артерии, приносящие кровь к нашим органам, могут "забиваться" атеросклеротическими бляшками. В результате, приток крови ограничен, и возникает кислородное голодание органа, то есть ишемия", – объясняет нам Солощенко.

Инфаркт и инсульт

По словам кардиолога, из-за атеросклеротической бляшки возникает тромбоз и закупорка сосуда.

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"Атеросклеротическая бляшка состоит из жирового ядра и покрышки из соединительной ткани. Нестабильная бляшка состоит из крупного ядра, а покрыта тоненькой крышечкой. Под влиянием разных факторов, чаще воспалительного характера, в крышечке активизируются специальные "короеды" – металопротеиназы. Они разъедают крышечку и обнажают ядро, на которое из крови начинают оседать тромбоциты, получается тромб, который полностью закрывает просвет сосуда. Кровоснабжение органа полностью прекращается, и, если быстро не открыть сосуд, кусочек сердца, который питался за счет этой артерии, отмирает. То есть погибает. Происходит инфаркт. Если сосуд снабжал кровью стенку сердца, это будет инфаркт сердца, если головной мозг – инсульт, реже встречаются инфаркты других органов, например, почек", – говорит медик.

Врач отмечает, что в случае, когда инфаркт не приводит к смерти, на его месте образуется рубец, который, в отличии от мышцы, не сокращается. Поэтому соседним участкам сердца придется брать на себя двойную нагрузку, что может привести к сердечной недостаточности – когда сердце не справляется со своей функцией насоса, и это проявляется существенным снижением качества жизни человека и ограничением его активной жизни.

Мог ли Поляков умереть от отравления

Слухи, распространенные СМИ о возможном отравлении депутата алкоголем или ядом, Анна Солощенко считает беспочвенными, так как, согласно заключению судмедэкспертизы, смерть Полякова наступила в результате ишемической болезни сердца.

"Это значит, что во время вскрытия была обнаружена атеросклеротическая бляшка, о которой я говорила выше. Действительно, бывает, что отравление может вызвать сердечный приступ, но в таком случае не было бы бляшки. Здесь же, вероятно, дело в тромбе и инфаркте", – подчеркивает кардиолог.

Анна Солощенко: "Во время вскрытия была обнаружена атеросклеротическая бляшка, которой не бывает при отравлении" / Фото: Facebook

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Инфаркты помолодели

Солощенко также отметила, что Антон Поляков скончался в возрасте 33 лет.

"За последние 10 лет инфаркт очень "помолодел", а риск его получить сегодня есть у каждого второго украинца после 35 лет. В этом году я уже лечила инфаркт у пациентов возрастом 29, 33 и 36 лет. Инфаркты в 40-45 лет – это уже, к сожалению, рутина и будни", – подытожила врач.

Что известно об Антоне Полякове?