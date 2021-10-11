"Безумно люблю": Скороход попрощалась с Поляковым на кладбище (видео)

После похорон между матерью Полякова и Скороход состоялся серьезный разговор

Скороход попрощалась с Поляковым. Коллаж "Сегодня"

Народного депутата Антона Полякова похоронили в Чернигове на кладбище "Яцево". Нардеп Анна Скороход на прощание поцеловала его и положила венок к его могиле.

Об этом сообщает Страна.

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Из народных депутатов на кладбище приехала только Скороход, чтобы провести Полякова в последний путь. Перед тем, как гроб опустили в могилу, она поцеловала Полякова прямо в губы, что вызвало возмущение родственников покойного (нардеп был женат).

Также Скороход принесла венок с надписью "Я тебя безумно люблю".

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Последние послание Полякову от Скороход. Фото: "Страна"

После этого между матерью Полякова и Скороход состоялся серьезный разговор: обе выглядели достаточно враждебно настроенными, а по итогу диалога разошлись в разные стороны.

Как мы уже писали, сегодня утром во время церемонии прощания в черниговской филармонии произошел небольшой скандал – вдова Полякова "наехала" на Скороход.

Смерть Полякова

Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.

Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.

Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

Читайте также в нашей статье, кому мог мешать Поляков и могла ли его смерть быть убийством.