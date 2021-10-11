Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Власть События

В Чернигове прощаются с нардепом Антоном Поляковым (фото, видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 октября, 10:26
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Гроб с телом депутата доставили в черниговскую филармонию, а похоронят его на кладбище Яцево
В Чернигове провожают Полякова в последний путь. Коллаж "Сегодня"
В Чернигове провожают Полякова в последний путь. Коллаж "Сегодня"

В Чернигов привезли гроб с нардепом Антоном Поляковым, который скончался 8 октября. В местной филармонии началась церемония прощания.

Так, гроб с телом политика подвезли к Черниговскому областному филармоническому центру на катафалке Cadillac Escalade.

Реклама

В 10:00 началось прощание с депутатом. В 11:45 пройдет отпевание в Спасо-Преображенском соборе, а в 13:00 его похоронят на кладбище "Яцево".

Люди начинают собираться в филармонии. Фото: "НАШ"

Принесли венок и от Верховной Рады.

Реклама
Депутаты в память о своем коллеге. Фото: "НАШ"

Вдова Полякова пришла одной из первых.

Фото: "Страна"

Приехал в Чернигов недавно уволенный с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков (по центру) возле здания филармонии. Фото: "Страна"

Следите за нами – новость будет обновляться...

Реклама

Смерть Полякова

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.
  • Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

Читайте также в нашей статье, кому мог мешать Поляков и могла ли его смерть быть убийством.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

11 октября 1991. На втором энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась масштабная авария и пожар - на ЧАЭС вышла из строя турбина

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3662

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Короновирус за неделю

90 079

заболело за неделю в Украине

+39%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять