Названа причина смерти Полякова – результаты вскрытия

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Народный депутат Антон Поляков скончался из-за болезни сердца. О таких результатах вскрытия сообщила киевская прокуратура в Facebook.
Новость дополняется…
Народный депутат Антон Поляков скончался из-за болезни сердца. О таких результатах вскрытия сообщила киевская прокуратура в Facebook.
Новость дополняется…
8 октября 1991. Верховная Рада приняла закон «О гражданстве Украины»...Погрузиться в тот день
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