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Названа причина смерти Полякова – результаты вскрытия

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 октября, 10:23
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/ Фото: Сегодня

Народный депутат Антон Поляков скончался из-за болезни сердца. О таких результатах вскрытия сообщила киевская прокуратура в Facebook.

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