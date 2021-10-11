У Чернігові прощаються з нардепом Антоном Поляковим (фото, відео)

Труну з тілом депутата доставили в чернігівську філармонію, а поховають його на цвинтарі Яцево

У Чернігові проводжають Полякова в останню путь. Колаж "Сьогодні"

До Чернігова привезли труну з нардепом Антоном Поляковим, який помер 8 жовтня. У місцевій філармонії почалася церемонія прощання.

Так, труну з тілом політика підвезли до Чернігівського обласного філармонічного центру на катафалку Cadillac Escalade.

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О 10:00 почалося прощання з депутатом. О 11:45 пройде відспівування в Спасо-Преображенському соборі, а о 13:00 його поховають на кладовищі "Яцево".

Люди починають збиратися у філармонії. Фото: "НАШ"

Принесли вінок і від Верховної Ради.

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Депутати в пам'ять про свого колегу. Фото: "НАШ"

Вдова Полякова прийшла однією з перших.

Фото: "Страна"

Приїхав до Чернігова нещодавно звільнений з поста спікера Верховної Ради Дмитро Разумков.

Разумков (по центру) біля будівлі філармонії. Фото: "Страна"

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Смерть Полякова

Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка". За результатами розтину, його смерть настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам детальніше про причини смерті нардепа.

Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.

Експерти відзначають, що Поляков не став би приймати метадон з власної волі, а ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові у нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

Читайте також в нашій статті, кому міг заважати Поляков і чи могла його смерть бути вбивством.