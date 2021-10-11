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"Шалено люблю": Скороход попрощалася з Поляковим на кладовищі (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 жовтня, 17:11
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Після похорону між матір'ю Полякова та Скороход відбулася серйозна розмова
Скороход попрощалася з Поляковим. Колаж "Сьогодні"
Скороход попрощалася з Поляковим. Колаж "Сьогодні"

Народного депутата Антона Полякова поховали у Чернігові на кладовищі "Яцево". Нардеп Ганна Скороход на прощання поцілувала його і поклала вінок до його могили.

Про це повідомляє Страна.

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З народних депутатів на кладовище приїхала тільки Скороход, щоб провести Полякова в останню путь. Перед тим, як труну опустили в могилу, вона поцілувала Полякова прямо в губи, що викликало обурення родичів покійного (нардеп був одружений).

Також Скороход принесла вінок з написом "Я тебе шалено люблю".

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Останнє послання Полякову від Скороход. Фото: "Страна"

Після цього між матір'ю Полякова та Скороход відбулася серйозна розмова: обидві виглядали досить вороже налаштованими, а в підсумку розійшлися в різні боки.

Як ми вже писали, сьогодні вранці під час церемонії прощання в чернігівській філармонії відбувся невеликий скандал – вдова Полякова "наїхала" на Скороход.

Смерть Полякова

  • Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка". За результатами розтину, його смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам детальніше про причини смерті нардепа.
  • Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Ганни Скороход Русланом Джамбулатовим, саме який нібито й посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.
  • Експерти відзначають, що Поляков не приймав би метадон з власної волі, а отруїти його могли. Опіат, який нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

Читайте також в нашій статті, кому міг заважати Поляков та чи могла його смерть бути вбивством.

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