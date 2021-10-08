Конфліктував з Богданом і позбавив мандата Микитася – кому заважав Антон Поляков

Антон Поляков заявляв про підготовку замаху на нього. Пізніше "замовник" вбивства застрелився

За два роки в політиці Антон Поляков нажив багато недоброзичливців. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 8 жовтня, в Києві був знайдений мертвим народний депутат України Антон Поляков. Близько 2-гої години ночі чоловікові стало зле в таксі, і він знепритомнів. Медики швидкої допомоги намагалися реанімувати Полякова, але нардеп помер. За результатами розтину, його смерть настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Однак правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". При цьому, як інформують ЗМІ, з посиланням на власні джерела в МВС, серце нардепа могло зупинитися через отруєння.

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Сайт "Сьогодні" спробував з'ясувати, кому міг заважати Поляков, якщо його дійсно убили.

У Києві помер Антон Поляков / Фото: Колаж: Сьогодні

Виграв вибори у Микитася

2019 року Антон Поляков як кандидат від партії "Слуга народу" виграв вибори до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №206 в Чернігівській області у тодішнього депутата парламенту, експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася. Поляков набрав 33,15%, голосів виборців, Микитась – 22,23% голосів. Третє місце зайняв висуванець від "Радикальної партії Олега Ляшка", голова Чернігівської районної ради Олександр Ларченко – він набрав 7,08%.

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Експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась програв вибори Антону Полякову / Фото: Facebook

Торгівля округами

Уже після виборів Поляков розповідав, що за його програш на виборах Микитась передав 1,5 мільйона доларів депутату Валерію Давиденку, партнером по бізнесу якого був голова штабу "Слуги народу" в Чернігівській області Павло Халімон.

"Інші округу по області також були продані. Сум не знаю. Також мені відомо, що в 208-му окрузі, де обирався сам Давиденко і його колега Борис Приходько (позафракційний депутат, обраний в 210-му окрузі) були навмисно поставлені слабкі кандидати від "Слуги народу" , – говорив Поляков.

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Він додав, що саме Давиденко привів до "Слуги народу" нинішнього голову партії Олександра Корнієнка. Поляков також зазначив, що доповів про ситуацію главі Офісу президента Андрію Богдану.

"Після виборів у мене та інших мажоритарників з Чернігівської області відбулася з ним розмова на Банковій. На цій зустрічі також був Корнієнко та спікер Дмитро Разумков. Ми розповіли їм, що голова штабу "Слуги народу" Халімон зливав нас і навіть протидіяв. Богдан сказав, що про все знає. І Халімон не матиме відношення до керівних посад ні в партії, ні в парламенті. Але незабаром Халімона зробили заступником голови фракції" , – сказав Поляков, підкресливши, що Богдан не повідомив президента Володимира Зеленського про те, що сталося на округах.

Павло Халімон, за словами Полякова, торгував округами. Фото: agropolit.com

Сварка з Богданом

10 листопада Антона Полякова взяли в члени партії "Слуга народу", але вже 15 листопада виключили з парламентської фракції. Як пояснили "слуги народу" – через порушення домовленості про спільне голосування щодо низки питань. Також "слуги" зазначили, що на засіданнях фракції Поляков конфліктував з керівництвом, а на одному з засідань сварився з главою Офісу президента Андрієм Богданом, який дорікав йому в тому, що депутат дозволяє собі пропускати засідання.

На одному із засідань Поляков посварився з головою Офісу президента Андрієм Богданом / Фото: Офис Президента Украины

У свою чергу Поляков пояснив, що не зійшовся з Богданом в думках з питання розслідування розкрадання двох мільярдів гривень з "Ощадбанку" в 2013-2014 роках, в якому підозрювався народний депутат України Борис Приходько. Більш того, політик заявив тоді журналістам, що партнер Приходька щодо махінацій в "Ощадбанку", позафракційний нардеп Валерій Давиденко замовив замах на нього. До слова, цей той самий Давиденко, якому нібито Микитась передавав гроші за програш Полякова на виборах.

Валерій Давиденко та Борис Приходько, на думку Полякова, були причетні до махінацій з Ощадбанком / Фото: РБК

Поляков направив кілька листів до президента з проханням взяти цю справу під особистий контроль, а також почав збирати підписи за відставку чинного тоді генерального прокурора Руслана Рябошапки через його бездіяльність.

Своє виключення з фракції нардеп пояснив помстою Андрія Богдана за те, що він намагався відкрити очі президенту на "торгівлю округами", що ведеться головою партії Олександром Корнієнком, небажанням карати корупціонерів і багатьом іншим. Все це, за словами нардепа, свідчило про "ізолювання президента від інформації".

Атаки на "слуг народу"

Поляков почав активно "атакувати" своїх колишніх колег. У своєму Telegram-каналі він опублікував аудіо розмови нардепів "Слуги народу" Юрія Коряченкова (Юзик) та Владлена Неклюдова з керівництвом Дніпропетровської поліції. На записі політики пояснювали правоохоронцям "правила роботи", при яких в обмін на лояльність і частку силовики отримували партійну підтримку. За даним фактом Поляков також написав заяву до НАБУ.

Але найбільший резонанс в суспільстві викликало обговорення нового заступник міністра інфраструктури Олександри Клітіної, яка нібито потрапила на посаду завдяки якимсь сексуальним послугам. Незабаром після "зливу" дівчина була звільнена.

Цікаво, що на той момент Антон Поляков офіційно так і не був виключений з фракції. Але цей "злив", а також звернення до антикорупційних органів щодо цього факту призвели до того, що 3 грудня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія офіційно оголосив про виключення з фракції Полякова і ще двох депутатів: Анни Скороход та Романа Іванісова.

Після "зливу" заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна була звільнена / Фото: Facebook

Відтоді нардеп продовжував свою "війну" з партією, яка, на його думку, зрадила початкові партійні ідеали і президента.

Поляков заявляв, що голоси в Раді за відкриття ринку землі купували, пропонуючи від 20 до 200 тисяч доларів. Нардеп вимагав проведення службового розслідування для з'ясування причин неподання вже новим главою Офісу президента Андрієм Єрмаком декларації про доходи, намагався перешкодити затвердженню "антиколомойського" закону і порушував питання корупції на митниці.

Гроші в конвертах

Антон Поляков також розповідав, як "слуги народу" за гроші віддавали свої голоси. Зокрема, за три дні до смерті нардеп в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що депутати роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів прямо в туалеті Верховної Ради.

"Коли було минуле голосування щодо олігархів, мій колега після голосування заходить в туалет, і при ньому" слугам "роздають гроші. Я їздив до НАБУ, давав показання, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати – йди, розповідай? При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?" – заявив Поляков.

Також увечері 7 жовтня депутат розкритикував партію "Слуга народу" за те, що три з п'яти законопроєктів, які він запропонував, не винесли до зали на голосування.

Антон Поляков: "Депутатам роздавали гроші прямо в туалеті Ради" / Фото: Facebook

"Замовник вбивства" Полякова застрелився

У травні 2020 року нардеп Валерій Давиденко, якого Поляков в жовтні 2019 року звинувачував у замовленні власного вбивства, застрелився в своєму офісі. Поляков приніс співчуття рідним і зазначив, що, крім версії самогубства, варто розглядати і версію вбивства Давиденка. За його словами, політика могли вбити, як за якісь старі справи часів Віктора Януковича, так і за махінації на виборах 2019 року.

Валерія Давиденко могли вбити за справи часів Януковича та за махінації на виборах 2019 року, говорив Поляков / Фото: Facebook

До смерті Полякова причетний кримінальний авторитет?

Тим часом стало відомо, що поліція перевіряє можливу причетність до смерті Полякова помічника народного депутата Анни Скороход Руслана Джамбулатова. Нібито в таксі Поляков сіл не сам – його посадив туди Джамбулатов, який вважається кримінальним авторитетом і перебуває в списку санкцій РНБО. За попередньою інформацією, чоловіка вже затримали правоохоронці.

Руслана Джамбулатова затримала поліція. Фото: скріншот

Поляков заважав багатьом

Як бачимо, за два роки своєї політичної діяльності Антон Поляков нажив чималу кількість якщо не ворогів, то недоброзичливців. Нардеп часто "переходив дорогу" сильним світу цього" і багатьом заважав. Але чи має смерть нардепа кримінальний характер або вона була викликана природними причинами – з'ясує слідство.

Що відомо про Антона Полякова?

Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.

Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, щодо яких є спільне рішення фракції.

А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і 2020 року став членом партії "За майбутнє".

Також Поляков відомий тим, що подав більше 6 тисяч поправок до банківського законопроєкту, що регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроєкту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.

2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітини.

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