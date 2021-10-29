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В округе умершего Полякова ЦИК назначила довыборы

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
29 октября, 20:06
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Избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022 года
Довыборы пройдут в №206 округе Черниговской области
Довыборы пройдут в №206 округе Черниговской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №206 на 27 марта 2022 года. Такое решение было принято сегодня на заседании.

"Назначить промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №206 (Черниговская область) на воскресенье, 27 марта 2022 года", – зачитала текст постановления член ЦИК Александра Кармаза.

Сообщается, что избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022 года, то есть за 60 дней до дня голосования.

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Напомним, Поляков был избран от партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 2019 года в ОИО №206.

Что известно о смерти Полякова

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо, и он скончался – не смогла откачать даже скорая.
  • 13 октября в интернете появилось видео последних минут жизни народного депутата Полякова. Мужчину не удалось реанимировать.
  • Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Анна Скороход также уже дала показания.
  • Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найдены алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.
  • Мама народного депутата Антона Полякова, которого похоронили в Чернигове 12 октября, выразила слова благодарности всем, кто поддержал их семью.

Где еще пройдут довыборы

В это воскресенье состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), а также ряд местных выборов в городские, поселковые, сельские советы и соответствующих председателей.

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