В округе умершего Полякова ЦИК назначила довыборы

Избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022 года

Довыборы пройдут в №206 округе Черниговской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №206 на 27 марта 2022 года. Такое решение было принято сегодня на заседании.

"Назначить промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №206 (Черниговская область) на воскресенье, 27 марта 2022 года", – зачитала текст постановления член ЦИК Александра Кармаза.

Сообщается, что избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022 года, то есть за 60 дней до дня голосования.

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Напомним, Поляков был избран от партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 2019 года в ОИО №206.

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Где еще пройдут довыборы

В это воскресенье состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), а также ряд местных выборов в городские, поселковые, сельские советы и соответствующих председателей.