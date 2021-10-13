В МВД раскрыли показания нардепа-сожительницы Скороход по делу смерти Полякова

Народного депутата Анну Скороход в правоохранительных органах назвали сожительницей Полякова

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что по делу Антона Полякова опрошены все свидетели и отсмотрены все камеры. В частности, состоялся разговор правоохранителей с народным депутатом из фракции "За будущее" Анны Скороход, которую назвали "сожительницей" покойного парламентария.

Об этом Енин сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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В МВД заверили, что Анна Скороход не заявляла о каких-либо подозрениях о том, что мог бы убить народного депутата Антона Полякова.

"Мы опросили и сожительницу народного депутата, которая проживает с ним, по ее словам, с весны этого года. На наши прямые вопросы по поводу наличия тех или иных подозрений в возможной насильственной смерти она ответила категорически нет", – рассказал замминистра внутренних дел.

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