10 тисяч і невідома рідина: що знайшли в особистих речах мертвого Полякова

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів про нові подробиці розслідування смерті нардепа

Поляков самостійно покинув ресторан. З машини його вже витягали поліцейські / Колаж "Сьогодні"

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів про нові подробиці розслідування смерті народного депутата України Антона Полякова, яке розбурхало всю країну вранці 8 жовтня.

Серед особистих речей загиблого було виявлено готівку в розмірі 10 000 гривень та 800 доларів США. А також два зразка катетера з речовиною бурого кольору. Що це за речовина, також вивчається.

Реклама

Про це Єнін сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Як розвивалися події