Офіційно! "Слуги народу" оголосили з'їзд та назвали дату

У партії назвали одне питання, на яке слуги чекають найбільше

Депутати готуються до важливих зборів. Колаж "Сьогодні"

Партія "Слуга народу" проведе з'їзд 15 листопада, на якому обговорять низку питань, у тому числі обрання нового керівника політсили, та буде зроблено важливі заяви.

Про це повідомляє пресслужба "СН".

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Головною подією з'їзду у понеділок стане переобрання голови партії. За результатами з'їзду очікується низка політичних заяв та звернень.

А що там нового у "слуг"?

8 листопада Олександр Корнієнко заявив, що йде з керівництва партією "СН" у зв'язку із зайнятістю на посаді віцеспікера парламенту. Він нагадав, що на новій посаді є завдання від політичної сили та президента України – реформа парламенту, законодавче забезпечення та втілення у життя амбітних планів, побудова якісніших відносин із виконавчою владою та місцевим самоврядуванням.

Корнієнко у своїй заяві натякнув, що очолити "слуг" може жінка. ЗМІ дізналися, що головним кандидатом на пост голови партії є нардеп Олена Шуляк.

"Слугу народу" чекає на поповнення у парламенті – Центральна виборча комісія визнала трьох людей народними депутатами.

Тим часом нардеп Артем Дмитрук жорстко "розніс" свою партію. За його словами, "Слуга народу" рухається тільки на хайпі та своєму імені, а не завдяки реальним справам.

Журналісти "Сьогодні" також розбиралися, що вирішать депутати на своєму з'їзді.