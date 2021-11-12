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Офіційно! "Слуги народу" оголосили з'їзд та назвали дату

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 листопада, 17:17
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У партії назвали одне питання, на яке слуги чекають найбільше
Депутати готуються до важливих зборів. Колаж "Сьогодні"
Депутати готуються до важливих зборів. Колаж "Сьогодні"

Партія "Слуга народу" проведе з'їзд 15 листопада, на якому обговорять низку питань, у тому числі обрання нового керівника політсили, та буде зроблено важливі заяви.

Про це повідомляє пресслужба "СН".

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Головною подією з'їзду у понеділок стане переобрання голови партії. За результатами з'їзду очікується низка політичних заяв та звернень.

А що там нового у "слуг"?

  • 8 листопада Олександр Корнієнко заявив, що йде з керівництва партією "СН" у зв'язку із зайнятістю на посаді віцеспікера парламенту. Він нагадав, що на новій посаді є завдання від політичної сили та президента України – реформа парламенту, законодавче забезпечення та втілення у життя амбітних планів, побудова якісніших відносин із виконавчою владою та місцевим самоврядуванням.
  • Корнієнко у своїй заяві натякнув, що очолити "слуг" може жінка. ЗМІ дізналися, що головним кандидатом на пост голови партії є нардеп Олена Шуляк.
  • "Слугу народу" чекає на поповнення у парламенті – Центральна виборча комісія визнала трьох людей народними депутатами.
  • Тим часом нардеп Артем Дмитрук жорстко "розніс" свою партію. За його словами, "Слуга народу" рухається тільки на хайпі та своєму імені, а не завдяки реальним справам.

Журналісти "Сьогодні" також розбиралися, що вирішать депутати на своєму з'їзді.

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